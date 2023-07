Luciano Tarallo, Paolo De Paola e Paolo Specchia a Radio Punto Nuovo

Napoli, l’ex prep. portieri Tarallo: “Ecco perché Meret non ha nessuna colpa sul gol, Puletto è stato ‘cazzimmoso'”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Tarallo, ex preparatore dei portieri del Napoli: “E’ ancora presto per giudicare il lavoro di Garcia, qualsiasi commento può disturbare il processo di inserimento del nuovo allenatore. Dopo 60 giorni circa si può dare un giudizio o una critica, al momento è prematuro. Meret e il gol di Puletto? Sembra tutta scaltrezza e creatività di chi ha segnato, che è stato un bel ‘cazzimmoso’ nel fare un gol simile. A Meret non darei nemmeno l’1% di colpe per il gol preso, è Garcia che ha chiesto ai portieri di giocare altissimo e coprire lo spazio dietro la linea difensiva. Lo ha detto proprio il tecnico in conferenza stampa. Chi stava davanti a quella punizione avrebbe dovuto mostrare la stessa ‘cazzimma’ di Puletto, senza far battere velocemente Puletto. Alex dovrà crescere sulla versione da libero dietro la linea difensiva, ma è una dote che deve essere allenata in settimana. I nostri portieri sono i migliori a difendere la porta, ma a volte hanno paura di difendere lo spazio. Alex si farà trovare pronto anche qui, ne sono sicuro. Gollini? E’ un ottimo portiere, ma vanno smussati alcuni dettagli nel gioco coi piedi. Le gerarchie del Napoli sono ben definite, ma è molto efficace e ha grande esperienza. Ci fa stare tranquilli quando Meret ha bisogno di una giornata di pausa”.

De Paola: “Ambiente preoccupato per i mancati acquisti? I tifosi del Napoli dovrebbero tacere dopo le contestazioni dello scorso anno. La permanenza o meno di Osimhen è l’ago della bilancia di tutto…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Per il mercato del Napoli non farei drammi, questa squadra resta quella campione di Italia. Al momento è partito Kim e dovrà essere sostituito all’altezza e il tempo non manca. Dovesse partire anche Osimhen, invece, dovremmo fare un altro ragionamento. Il nigeriano rappresenta il 50% del potenziale offensivo del Napoli e se non dovesse essere sostituito all’altezza, allora sì che dovrebbero iniziare le preoccupazioni. Buona parte della tifoseria del Napoli dovrebbe tacere dopo le contestazioni dello scorso anno a Spalletti, agli acquisti e a De Laurentiis. Ora consiglio di tenere un profilo basso e di non polemizzare troppo. In un impianto consolidato si possono inserire nuovi giocatori, quindi l’allarmismo non ha ragione di esistere. E lo abbiamo visto anche lo scorso anno, persino gli stravolgimenti possono far bene: la partenza di elementi come Insigne è stato ancor più prezioso dell’arrivo di Kvaratskhelia. L’unico ago che sposta in questa squadra è la permanenza o meno di Osimhen. Rischio di un Napoli appagato? Lo Scudetto è arrivato dopo tanto tempo, a Napoli c’è la mentalità dell’eccezionalità. La Champions può scuotere tutto, in tal senso, ma è difficile da programmare per dare sforzo e continuità a questo Napoli. Mbappé e l’Arabia Saudita? Stiamo assistendo ad un movimento di denari senza precedenti. Il campionato arabo rappresenterà una rivoluzione importante, visto che gli ingaggi possono toccare i 400 milioni di euro all’anno. Questo testimonia quanto il calcio sia solo veicolo di guadagno e di propaganda, per qualsiasi attività o Paese al mondo. In Europa si potrebbe concepire un super campionato europeo, come più volte suggerito da De Laurentiis, per rappresentare un’alternativa al campionato arabo”.

Specchia: “Le difese hanno iniziato a leggere Kvara, mi aspetto migliori nel secondo anno. Rinnovo Zielinski? Non è un giocatore determinante, il Napoli non ha sempre giocato in 11…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Specchia, ex allenatore: “Osimhen ha l’indole del vincente e del combattente, quindi è chiaro che la sua permanenza faccia la differenza. E’ nato guerriero, sono doti che hai o non hai. Ce l’avesse un calciatore come Zielinski un’indole così, sarebbe un campione incredibile. Invece, il polacco è spesso schiavo del proprio talento e non sempre si è rivelato all’altezza. Kvaratskhelia? Garcia dovrà lavorarci molto, ormai le difese hanno iniziato un po’ a leggerlo. E’ un campione, ma è calato nella seconda fase del campionato. Mi aspetto che si riconfermi e migliori nel suo secondo anno di Serie A. Ha prospettive da fenomeno, sono curioso di vedere dove possa arrivare davvero. Magari Garcia Rinnovo Zielinski? Per me non è un giocatore determinante, nulla più. Resta un buon elemento, ma se dovesse andar via non mi dispiacerebbe più di tanto. E’ chiaro che andrebbe sostituito a dovere, ma così stanno le cose. Zielinski è un giocatore di qualità e non di rendimento, questo a volte fa la differenza in negativo. Avesse una indole diversa, sarebbe un fuoriclasse. Invece tende a spegnersi e ad assentarsi. Il Napoli non sempre ha giocato in 11 per determinazione e partecipazione”.