José Manuel Ochotorena muore a 64 anni: leggenda del Real Madrid, Valencia e Mondiale ’90

Vincenzo Letizia 29 Ottobre 2025 0 44 sec read

José Manuel Ochotorena, ex portiere spagnolo, è scomparso all’età di 64 anni dopo una lunga malattia.
Nato a San Sebastián nel 1961, aveva debuttato in Liga con il Real Madrid nel 1982, dove vinse tre scudetti, due Coppe UEFA, una Coppa del Re e una Coppa di Lega, rimanendo però spesso secondo portiere dietro a Miguel Ángel.
Successivamente giocò al Valencia, dove ottenne il Trofeo Zamora per la miglior media di gol subiti, ed entrò nella rosa della nazionale spagnola per il Mondiale in Italia 1990 come terzo portiere.
Dopo il ritiro dal campo, intraprese la carriera di preparatore dei portieri, collaborando con club come Valencia, Liverpool (con Benítez), e anche con la nazionale spagnola nei suoi anni più vincenti (Europei e Mondiale).
I club dove ha militato e il mondo del calcio intero hanno espresso profondo cordoglio, con il Real Madrid che ha diramato un comunicato ufficiale in sua memoria.

Vincenzo Letizia

