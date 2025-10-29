EDITORIALE

L’EDITORIALE – Professionisti sì, ma senza sceneggiate: la coerenza vale più di un tatuaggio

Vincenzo Letizia 29 Ottobre 2025 0 1 min read

di Vincenzo Letizia

Luciano Spalletti è un professionista, e come tale ha il diritto – anzi, il dovere – di accettare le sfide che il suo mestiere gli propone. Se domani fosse la Juventus a offrirgli un progetto serio, un contratto adeguato e una squadra all’altezza, sarebbe perfettamente legittimo che l’ex commissario tecnico azzurro valutasse la proposta. Il calcio, alla fine, è lavoro. E il lavoro non si giudica con la maglia, ma con la competenza.

Quello che però stona, e che spesso lascia un retrogusto amaro nei tifosi, è il contorno. La recita, la posa, la retorica. In un calcio sempre più spietatamente aziendale, alcuni protagonisti continuano a recitare la parte del passionale, del “cuore e bandiera”. Baciano lo stemma, si tatuano simboli del club, promettono amore eterno come in una sceneggiata di Mario Merola. Poi, qualche mese dopo, cambiano panchina e sentimenti con la stessa disinvoltura con cui cambiano giacca.

Nessuno pretende che un allenatore o un calciatore sia un tifoso. Si chiede, però, un minimo di sobrietà, di rispetto per l’intelligenza di chi sta sugli spalti e crede ancora in qualcosa che va oltre il bilancio e la clausola rescissoria. Spalletti, come molti altri, dovrebbe essere ricordato per le idee, non per i gesti da melodramma. Il professionista fa il suo mestiere, il teatrante cerca applausi facili. E nel calcio moderno, forse, servirebbe meno teatro e più verità.

 

Vincenzo Letizia

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

