Addio a James Senese: il sax della «Neapolitan Power» si spegne a 80 anni

Vincenzo Letizia 29 Ottobre 2025 0 1 min read

Il mondo della musica partenopea piange la scomparsa di James Senese, lo straordinario sassofonista, compositore e cantante nato a Napoli il 6 gennaio 1945 e deceduto oggi nella sua città all’età di 80 anni.

La carriera di Senese è stata una costante fonte d’innovazione: figlio di madre napoletana e padre statunitense, iniziò a suonare il sax a 12 anni e negli anni ’60 fece i primi passi con la band The Showmen.
Ma è dal 1974, quando co-fondò il gruppo Napoli Centrale insieme a Franco Del Prete, che entrò davvero nella storia: il progetto fuse jazz, rock progressivo, funk e l’anima popolare napoletana, dando vita al fenomeno noto come “Neapolitan Power”.
Successivamente, Senese avviò una lunga e profonda collaborazione con Pino Daniele – altro pilastro della scena musicale campana – contribuendo a plasmare un linguaggio sonoro che univa tradizione, sperimentazione e orgoglio cittadino.

Negli ultimi tempi era stato ricoverato presso l’ospedale Ospedale Cardarelli di Napoli a causa di una polmonite severa.  Le sue condizioni erano apparse gravi già da qualche settimana, e oggi è arrivata la conferma del decesso.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo non solo nella musica italiana, ma nella cultura napoletana in senso lato. Artisti, colleghi, fan e istituzioni stanno già rendendo omaggio a un uomo che ha saputo tradurre con il sax le contraddizioni, la forza e la bellezza della sua città.

Ai cari del grande musicista scomparso vanno le più sentite condoglianze di tutta la redazione di PianetAzzurro.it

Vincenzo Letizia

