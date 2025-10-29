NEWS

Napoli, operato Kevin De Bruyne: dal Belgio le ultime su condizioni e tempi di recupero

Vincenzo Letizia 29 Ottobre 2025 0 50 sec read

Kevin De Bruyne è stato operato con successo in Belgio. L’intervento, eseguito in una clinica specializzata di Anversa, si è reso necessario dopo il nuovo problema muscolare che lo aveva costretto a fermarsi nei giorni scorsi. A renderlo noto sono fonti vicine al giocatore, secondo cui l’operazione è perfettamente riuscita e il centrocampista del Napoli dovrà ora osservare un periodo di riposo prima di iniziare la riabilitazione.

Le prime sensazioni sono incoraggianti: lo staff medico che ha seguito De Bruyne parla di tempi di recupero stimati tra le 6 e le 8 settimane, anche se molto dipenderà dalla risposta fisica del belga nelle prossime settimane. Il giocatore resterà ancora qualche giorno nella clinica per i controlli post-operatori, poi tornerà a casa per proseguire il programma di recupero.

Una tegola pesante per Antonio Conte, che nel giro di pochi giorni ha perso anche Lang per infortunio. Il tecnico azzurro dovrà ora fare i conti con un centrocampo decimato e studiare nuove soluzioni tattiche in vista dei prossimi impegni di Serie A e Champions.

Vincenzo Letizia

