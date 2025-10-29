Chi arriva alla Juve con Spalletti? Staff quasi deciso: rimane il nodo del preparatore atletico

Luciano Spalletti è sempre più vicino alla Juventus e, di pari passo, iniziano a girare le prime indiscrezioni sullo staff che potrebbe accompagnarlo in questa nuova avventura. Il team che affiancherà l’ex ct, secondo quanto riporta Tuttosport, sarà composto da alcune figure storiche e altri nuovi innesti.
Se per alcune posizioni c’è ancora qualche dubbio, sicura è la figura del vice: Marco Domenichini sarà ancora una volta al fianco di Spalletti come accaduto in tutte le passate esperienze del tecnico da Certaldo. Conferma anche per un altro uomo di fiducia come Daniele Baldini che vestirà di nuovo i panni del collaboratore tecnico. Sulle altre figure invece c’è ancora incertezza.
A partire da una fondamentale come il preparatore atletico. Spalletti vorrebbe tornare a lavorare con Francesco Sinatti, il professionista che curava il fisico dei calciatori del Napoli nell’anno del terzo scudetto. Sinatti però alla Juve dovrebbe lavorare in sinergia con una figura voluta fortemente da Damien Comolli: Darren Burgess. L’australiano è stato assunto dai bianconeri come Head of Performance per rivoluzionare l’aspetto atletico alla Juve. Dubbi anche per quanto riguarda il preparatore dei portieri: il favorito è Adriano Bonaiuti che ha lavorato con Spalletti ai tempi dell’Inter, a Udine e nella prima esperienza con la Roma.
Mediaset.it