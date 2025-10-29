NEWS

NOA LANG – Infortunio non grave, fiducia nel recupero per il prossimo impegno di sabato, con il Como, al Maradona

Armando Fico 29 Ottobre 2025 0 23 sec read

L’esterno olandese, ex Psv, Noa Lang, infortunatosi, ieri, nel corso del match di ieri contro il Lecce ed uscito dal campo, per problemi di natura fisica,  anzitempo, sembra non aver riportato nulla di grave. Infatti, dall’infermeria azzurra,  giungono delle notizie rassicuranti per cui, il giocatore potrebbe essere già a disposizione di Conte  per la prossima partita che, sabato, attende il Napoli, al Maradona, dove incontrerà il Como, per l’anticipo delle 18, valido per la decima giornata di massima serie. 

