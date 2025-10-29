EDITORIALE – Anguissa, ancora tu! Il camerunense nuovamente in gol, a Lecce e il Napoli porta a casa tre punti importantissimi

Editoriale post Lecce. Le grandi squadre si vedono anche quando riescono a vincere le cosiddette partite sportche. E’ il caso del Napoli di ieri, al Via del Mare, contro il Lecce. Gli azzurri hanno portato a casa un successo, non brillante, come quelo ottenuto con l’Inter, grazie, soprattutto, ai due mattatori del match, Milinkovic Savic, che ha parato un rigore al giovanissimo Camarda e ad Anguissa che ha firmato la rete vincente, di testa,, con una piccola deviazione di un difensore giallorosso. Il centrocampista camerunense, all’improvviso, negli ultimi due anni è diventato un attaccante aggiunto, quarto gol in stagione, come De Bruyne, ad una sola lunghezza dal capoccannoniere del campionato, Orsolini del Bologna che è a quota 5. Dunque, prima il portiere serbo e poi il centrocampista della Nazionale del Camerun, hanno regalato la vittoria al Napoli, che si conferma in vetta alla classifica, per il momento in solitudine, in attesa del risultato della Roma che, oggi ,affronterà il Parma, all’Olimpico. Come dicevamo, non abbiamo visto il Napoli di sabato sera, però, considerato il turnover scientifico applicato da Conte per far riposare alcuni elementi stanchi, e visto l’atteggiamento tattico dei padroni di casa, affamati di punti, era anche prevedibile che gli azzurri avessero delle difficoltà e probabilmente se Camarda avesse trasformato il penalty, concesso da Collu, per fallo di mano di Juan Jesus, avremmo assistito ad un’altra gara e chissà se Di Lorenzo e soci sarebbero stati in grado di ribaltare il risultato. Coi se e coi ma non si vada nessuna parte, l’importante era vincere e si è vinto, solo questo conta. Riguardo ai singoli, l’olandese Noa Lang si è messo in mostra con delle buone giocate, prima di cedere ai tanti calci subiti da parte dei difensori di Di Francesco. L’esterno mancino è stato costretto ad uscire anzitempo. Lucca, purtroppo, non ha sfruttato neanche quest’altra possibilità; prosegue, quindi, il delicato percorso di ambientamento del gigante, ex Udinese. Buona la prestazione di Alessandro Buongiorno che sembra tornare quello che conoscevamo. In realtà, il film della gara è cambiato con l’ingresso di Neres, Spinazzola e Mc Tominay. Finalmente, gli azzurri hanno interrotto il brutto trend che li vedeva battuti da quattro trasferte consecutive tra serie A e Champions. La compagine del tecnico salentino, ieri, ha lanciato un messaggio evidente alle rivali per il titolo; nonostante i moltissimi infortuni, il Napoli c’è, è vivo e vegeto e venderà cara la pelle fino alla fine. Attualmente, tutto lascia presagire che si sta per rivivere l’atmosfera magica della passata stagione. Il gruppo è ritornato compatto e pronto a combattere contro tutto e tutti. Altra nota positiva, per i partenopei, aver mantenuta, anche in virtù dell’errore del talentuoso attaccante leccese, scoppiato in lacrime per aver sbagliato il rigore, la porta inviolata, dopo nove gare in cui aveva sempre subito gol.