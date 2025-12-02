LE ALTRE DI A

Monday Night 13esimo turno di A – Clamoroso al Dall’Ara, la Cremonese batte il Bologna per 3 a 1, sovvertendo ogni pronostico

Armando Fico 2 Dicembre 2025 0 43 sec read

Un tempo, quando il Catania militava in massima serie e le partite si ascoltavano solo per radio attraverso la famosa trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto” che, i meno giovani come me.  ricorderanno benissimo, arrivava, in caso di gol  degli etnei.  l’intervento di un inviato in Sicilia, il quale diceva: attenzione,clamoroso al Cibali, ovvero lo stadio della città del vulcano, ancora attivo, Catania in vantaggio. Oggi, invece diciamo clamoroso al Dall’Ara, infatti, a soroprese i grigiorossi della Cremonese hanno espugnato lo stadio emiliano, sconfiggendo i padroni di casa, nettamente favoriti, dfal pronostico, per 3 a 1, grazie alla doppietta del trentottenne  Vardy e della rete di Payero. In virtù di tale risultato, la squadra di Italiano fa un passo indietro, in chiave qualificazione alla prossima edizione della Champions League e manca l’aggancio alla Roma e all’Inter scivolando in quinta posizione a – 4  da Napoli e Milan. 

Armando Fico

