Serie A, grande bagarre in vetta: per i bookie spunta l’ipotesi spareggio. Titolo Campione d’Inverno, derby Milan-Inter in quota

Vincenzo Letizia 3 Dicembre 2025 0 59 sec read

ROMA – Quattro squadre divise da un solo punto in classifica. La lotta al vertice della Serie A è più avvincente che mai, con Milan, Napoli, Inter e Roma a darsi battaglia per contendersi il primo posto nel massimo campionato di calcio italiano. Tanto che, per i bookmaker, è già spuntata l’opzione spareggio per l’assegnazione dello scudetto: come riporta Agipronews, vale 15 su Snai questa ipotesi, già andata in scena il 7 giugno 1964 con il match tra il Bologna e l’Inter che assegnò il settimo tricolore agli emiliani.
 
CAMPIONE D’INVERNO – Si avvicina sempre di più, invece, il giro di boa in Serie A: da qui all’inizio del girone di ritorno si profila un derby tutto milanese per il titolo di Campione d’Inverno, con il Milan di Massimiliano Allegri in pole a 2,10 su Better rispetto all’Inter di Cristian Chivu, fissata a 3. Segue a 3,75 il Napoli di Antonio Conte, attuale capolista insieme ai rossoneri, e a 5 la Roma di Gian Piero Gasperini, battuta proprio dal Napoli all’Olimpico nell’ultima giornata. Si sale infine a 10 per un clamoroso exploit del sorprendente Como di Cesc Fabregas e a 21 per il duo formato dal Bologna di Vincenzo Italiano e dalla Juventus di Luciano Spalletti.
 
Vincenzo Letizia

