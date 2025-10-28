LE ALTRE DI B

Napoli, la bella notizia di Lele Oriali: in settimana rientra Lukaku

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 32 sec read

Da un lato in casa Napoli c’è amarezza per l’infortunio di Kevin De Bruyne, dall’altro si può sorridere per il vicino rientro di Romelu Lukaku. A darne notizia è stato Lele Oriali, coordinatore sportivo dell’area tecnica del Napoli, intervenendo ai microfoni di Dazn nel prepartita di Lecce.

Napoli, le parole di Oriali su De Bruyne e Lukaku

“Su De Bruyne non sappiamo ancora nulla, dopo l’intervento di domani sapremo qualcosa in più, ma si parla di 3-4 mesi. Dispiace, perché si era inserito bene e stava dando una grossa mano. Rientra Lukaku, si è fatto male prima dell’inizio del campionato, rientra in questa settimana, speriamo di averlo presto”.

 

Vincenzo Letizia

