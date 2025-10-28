NEWS

L’atteggiamento vincente di Olivera: “Ripetiamo la grande partita con l’Inter”

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 36 sec read

Mathias Olivera, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Lecce, sottolineando l’importanza di mantenere un atteggiamento positivo e determinato. “Sapevamo che era importante contro l’Inter, con loro è sempre una bella partita soprattutto dopo la sconfitta in Champions. Per fortuna abbiamo fatto una grande partita, speriamo di rifarla stasera. È sempre difficile quando c’è un infortunio, dobbiamo affrontarlo da grande squadra. Bisogna approcciare questa gara al 100% con lo stesso atteggiamento visto con l’Inter”, ha dichiarato Olivera.

Il Napoli, dopo la vittoria contro l’Inter, si prepara ad affrontare il Lecce con la stessa determinazione e spirito di squadra, cercando di consolidare la propria posizione in classifica e mantenere alta la concentrazione in vista degli impegni futuri.

 

 

Commenti
Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Giornalista sportivo, nasce a Napoli il 16/02/1972. Tante le esperienze professionali: collaboratore dei quotidiani “IL TEMPO”, “NAPOLI NORD”, “LA VERITA'”, “DOSSIER MAGAZINE”, “CRONACHE DI NAPOLI”, dei mensili “L’OASI” e “IL VOMERESE”. Corrispondente da Napoli del quotidiano “IL GOLFO”, redattore del periodico “CORRIERE DEL PALLONE”, direttore editoriale del settimanale di scommesse sportive 'PianetAzzurro FreeBet'. Responsabile dei servizi sportivi del “CORRIERE DI CASERTA”. Tra i collaboratori del ‘laboratorio di giornalismo e di comunicazione’ diretto da Michele Plastino. Inviato della trasmissione radiofonica “ZONA MISTA” in onda su CRC targato Italia. Più volte ospite alle trasmissioni televisive “Campania Sport” e “PANE E PALLONE” in onda su Canale 21, “ULTRAZOOM” in onda su TCS, “TRIBUNA Sport” in onda su Televomero, “Sotto Rete” in onda su TLA. Ideatore ed opinionista della trasmissione WEB/RADIO 'MONDO CALCIO' andata in onda sulla Tele5 Napoli tutti i lunedì alle 18,00 e i venerdì alle 21,30. Ha curato ogni sabato pomeriggio, intorno alle ore 16,30, la rubrica radiofonica su 'RADIO PUNTO ZERO' (FM 102.00) 'LA BOLLETTA' all'interno del seguitissimo programma 'Zero Magazine' in onda dalle 16:00 alle 19:00 (su www.rpz.it in Live Streaming). Ideatore e conduttore del programma TV 'CALCIOMERCATO & SCOMMESSE MONDIALI' andato in onda su Area Blu TV durante il Mondiale sudafricano. Opinionista fisso del programma TV 'AREA AZZURRI' in onda tutti i martedì alle ore 21 sul digitale terrestre 'AREA BLU TV'. Ospite fisso della trasmissione "SORRISI E PALLONI" in onda su Radio Punto Nuovo e su Capri Event TV. Opinionista della trasmissione televisiva "NAPOLI CALCIO LIFE" in onda su Capri Event TV e TeleCapri Sport. Autore e produttore della trasmissione televisiva "PIANETAZZURRO TV" in onda su RTN. _____ ATTUALMENTE presidente dell'associazione giornalistica AGiCaV; direttore editoriale del periodico cartaceo PIANETAZZURRO direttore generale dell'omonimo portale sportivo https://www.pianetazzurro.it, del sito di cronaca e intrattenimento www.campaniaveritas.it e della guida gastronomica www.golosando.eu

CALCIOMERCATO – Alessio Zerbin pronto a lasciare Napoli per approdare alla corte di D’Aversa, all’Empoli, cammino contrario per Ismajli

Il direttore sportivo del Napoli Manna ha quasi definito l’accordo con l’Empoli per la cessione, in prestito, dell’esterno Alessio Zerbin. Conte, intimo amico del tecnico […]

18 Dicembre 2024 0 39 sec read

De Rienzo: “Napoli, il sogno di Benitez ha un nome e un cognome”

Jolanda De Rienzo, giornalista sportiva, scrive su “NapoliMagazine.Com”: “Come suggerito da Rafa Benitez nel post gara contro il Verona: “Potremmo cercare di imitare l’Atletico Madrid”. […]

20 Maggio 2014 0 1 min read

Napoli, dalla questione portieri a Zuniga, passando per Inler, Callejon e Mertens: il punto

Chiuse le comproprietà (riscattati Jorginho, Dezi e Luperto) e dopo gli innesti di Reina e Valdifiori, il Napoli comincia a valutare qualche partenza: c’è la […]

26 Giugno 2015 0 1 min read

Cardinale Sepe: “Il Signore è il 12esimo uomo in campo. Preghiamo anche per Ciro”

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato questa mattina la Santa Messa sul campo di Dimaro. Ad assistere alla liturgia il Presidente De Laurentiis e tutta […]

28 Luglio 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui