Le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli

28 Ottobre 2025

Neanche il tempo di metabolizzare i risultati dell’ottava giornata che la Serie A torna in campo col turno infrasettimanale.

Ad aprire le danze di questa nona giornata di campionato sono Lecce e Napoli, in campo alle 18.30. Di seguito le formazioni ufficiali di Lecce-Napoli, con le scelte di Di Francesco e Conte per il match del Via del Mare. In casa Lecce da segnalare la chance da titolare per Francesco Camarda.

Nessuna sorpresa, invece, su sponda partenopea: in difesa c’è Buongiorno al fianco di Juan Jesus, in attacco si rivede Lucca dal 1′ nel tridente completato da Lang e Politano. Confermato il turnover a centrocampo dove rifiata McTominay: ci sarà Elmas a comporre il terzetto con Anguissa e Gilmour. 

LECCE (4-3-3): Falcone, Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Pierotti, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, Elmas; Politano, Lucca, Lang. Allenatore: Conte.

Vincenzo Letizia

