Lobotka Napoli: aggiornamento infortunio, tempi di recupero e possibili date del rientro

L’infortunio di Stanislav Lobotka continua a mettere in apprensione il Napoli: secondo Il Corriere dello Sport, Antonio Conte punta a recuperarlo quanto prima, ma il regista slovacco non ha ancora una data certa per tornare in campo.
Le condizioni attuali
Lobotka rappresenta un perno fondamentale nella squadra partenopea: guida del centrocampo e motore della manovra. Le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente dallo staff medico, che valuterà ogni giorno i miglioramenti, al fine di decidere se inserirlo nelle convocazioni.
Il dilemma calendario
Il rientro del centrocampista slovacco balza tra due partite decisive: il match contro il Como e, poi, la sfida contro l’Eintracht al Maradona. Non è escluso che possa essere convocato per una di queste gare, ma tutto dipenderà dall’evoluzione del recupero.
Le incognite che restano
Tempistiche soggette a variabili: non essendoci certezze sul decorso dell’infortunio, i tempi stimati restano approssimativi.
Rischio gestione forzata: un recupero affrettato potrebbe aggravare il problema.
Rotazioni tattiche: in attesa, Conte dovrà valutare alternative a centrocampo per non compromettere la tenuta della squadra.
Prospettive
Se il recupero procederà senza complicazioni, Lobotka potrebbe essere reinserito gradualmente, magari partendo da un ruolo da subentrante. Ma ogni decisione passerà attraverso test quotidiani e valutazioni dei medici.