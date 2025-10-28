NewsMix24

Drammatico incidente, Martinez investe un anziano disabile

Vincenzo Letizia 28 Ottobre 2025 0 21 sec read

Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica, che secondo le prime ricostruzioni ha avuto un malore e ha invaso la corsia opposta, causandone la morte. Sul luogo sono accorsi elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Martinez si è fermato per prestare soccorso mentre i sanitari accorsi hanno tentato invano la rianimazione: l’anziano è deceduto sul posto.

