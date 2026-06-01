Ignoffo, Giubilato, Pasino, Petrazzuolo, Salvione e Di Vicino a NM LIVE

NM LIVE – Ignoffo: “Allegri ha gestito spogliatoi importanti, è un buon punto di partenza, si dovrà confrontare anche con De Bruyne, Vlahovic o Kean? Dipende da come vorrà giocare il nuovo Napoli”

GIOVANNI IGNOFFO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Parole di De Bruyne su Conte? Non sempre allenatori e calciatori vanno d’accordo, poi nello spogliatoio si creano dinamiche che non sempre conosciamo. Bisogna lavorare per il bene della squadra, quindi certe cose non vengono fuori durante l’anno. Modric ha parlato bene di Allegri nonostante il brutto risultato del Milan? La gestione dei campioni è fondamentale, se Modric ne ha parlato così un motivo ci sarà. Allegri ha gestito squadre importanti in passato, come lo stesso Milan e la Juventus. E’ un allenatore che con i senatori ci sa fare, è un suo punto di forza. E’ un buon punto di partenza, ma anche Ancelotti ha questa caratteristica eppure al Napoli non ha fatto benissimo. Napoli è una piazza particolare, forse la più esigente in Italia, quindi anche lo stesso Allegri dovrà dimostrare le sue capacità. Qui ci sono tante pressioni, solo dei grandi allenatori possono gestire al meglio la squadra azzurra. De Bruyne ha detto che non si è divertito, ma cosa intendeva? Dipende: alcuni giocatori hanno un palmares povero e si adattano a tutto, altri come lui sono abituati a vincere giocando anche in un certo modo. Conte è più legato al tatticismo, Guardiola invece lascia più liberi i giocatori di fantasia in zona offensiva. De Bruyne si è sentito un po’ frenato al Napoli, quindi ha deciso di sfogarsi dopo l’addio dello stesso Conte. De Bruyne si confronterà con il nuovo allenatore e a quel punto farà una scelta sul suo futuro. Allegri ha le sue idee, ma ha un buon dialogo con i calciatori di solito. Vlahovic o Kean per l’attacco azzurro? Sono due giocatori anche simili in un certo senso, ma Vlahovic è più da area di rigore, Kean attacca invece meglio gli spazi. Dipende da come vorrà giocare il Napoli, vedremo che scelta farà Allegri nel caso”.

NM LIVE – Giubilato: “Parole di Kevin De Bruyne su Conte? Mi è dispiaciuto molto, Allegri è un ottimo allenatore e gestore, Rabiot lo vedrei benissimo al Napoli”

DAVID GIUBILATO, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Campionato che inizia a metà agosto? E’ sempre stato brutto per il caldo, io non riuscivo a restare connesso prima di settembre. Parole di De Bruyne su Conte? Mi è dispiaciuto per le parole di De Bruyne, un calciatore come lui non dovrebbe esporsi in questo modo, speravo potesse dire certe cose in privato all’allenatore, magari durante l’anno. Non credo lo abbia fatto durante la stagione, le parole di Stellini lo testimoniano. Parole di Modric su Allegri? Tutto accade all’interno dello spogliatoio, in passato raramente usciva qualcosa. Allegri è un ottimo allenatore e gestore, difficilmente ha fallito gli obiettivi, raramente qualcuno ne ha parlato male. Dobbiamo fidarci delle parole di uno come Modric. Rabiot buon nome per il Napoli? Lo vedrei benissimo in azzurro, è un grande giocatore. E’ adatto ad ogni squadra di alto livello e il Napoli lo è. Ha tecnica, fisico e non molla mai. Lucca, Lang e vari giovani che faranno parte della rosa? C’è bisogno di giocatori freschi, serve una rosa lunghissima e quest’anno lo abbiamo capito bene a causa degli infortuni. Qualcuno vorrà andare via, ma le occasioni ci sono sempre per tutti con tre competizioni. Vergara dovrà far parte del Napoli del futuro, c’è bisogno di calciatori importanti per essere competitivi. Allegri sa come si vince, sfrutta di più la rosa rispetto a Conte e ha fatto bene anche in Europa? Sono d’accordo. Mourinho, Conte, Fabregas e altri allenatori non sono simpatici, ma diventano antipatici perchè vincono, lo stesso vale anche per Allegri”.

NM LIVE – Pasino: “La carriera di Allegri parla da sola, è un grande professionista e un allenatore molto pratico”

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri vicino al Napoli? La carriera di Allegri parla da sola, nelle ultima stagioni ha fatto fatica, ma rimane un grande professionista e un allenatore molto pratico. Aspettiamo prima di criticare, poi vedremo che tipo di gioco farà il Napoli. Il club ha scelto un allenatore esperto e con un certo palmares. Juan Jesus o un profilo come Gila? La difesa la confermerei, compreso Juan Jesus, ma dipenderà tutto dalle esigenze dell’allenatore. Parole di De Bruyne su Conte? Abbiamo scoperto che Conte non era simpatico proprio a tutti i calciatori azzurri. Sono due grandi personalità, evidentemente non si sono trovati bene tra di loro, può capitare. Non me la sento di aggiungere altro. Allegri ha gestito sempre bene i gruppi? Certo, poi anche con Juventus e Milan è stato competitivo a lungo negli ultimi anni, poi nel finale di stagione le sue squadre sono stranamente crollate, speriamo non accada anche al Napoli. Le rose di Juventus e Milan non erano forti come quella del Napoli, in campo le partite le decidono sempre i giocatori. Il blasone esiste, ma in campo scendono i calciatori. Rabiot, Vlahovic, Kean, Gila e Dodò sono giocatori che potrebbero migliorare la rosa? Sono tutti ottimi giocatori, poi alcuni come Vlahovic hanno avuto tanti infortuni, ma potrebbero dare una mano. Kean è il futuro della Nazionale? Al momento non ne abbiamo altri, ora come ora è il migliore. Speriamo però che in futuro ne usciranno fuori anche di più forti. Mondiali senza Italia? Un peccato, seguirò Curacao e le altre squadre meno note. Perdere tre Mondiali di fila è un danno clamoroso per il nostro Paese”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Complimenti a Kvara per la seconda Champions col PSG, dispiace per l’infortunio di Gilmour, De Bruyne può dare ancora tanto al Napoli, Allegri? Attaccarlo prima di vederlo all’opera non è giusto”

Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Giovedì 4 giugno ci sarà la conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi del Napoli, è prevista per le 14:30. Finale di Champions? Complimenti al PSG, ancora un grande Kvara che si è procurato un rigore decisivo, poi segnato da Dembelè. Parole di De Bruyne su Conte? Non le ha mandate a dire, non si è divertito e ci ha tenuto a ribadirlo, poi è arrivata la risposta secca di Stellini, vice di Conte. Queste dichiarazioni, evitabili, non spostano però nulla. Qualcosa nello spogliatoio è accaduto però, almeno tra alcuni calciatori e l’allenatore. Dispiace per l’infortunio al ginocchio di Gilmour, era a un passo dal Mondiale storico con la sua Scozia. Quest’anno è stato sfortunato, anche nel corso dell’anno è stato costretto a operarsi. De Bruyne può dare ancora tanto al Napoli, ha ancora un anno di contratto e lo ha ricordato anche lui. Allegri? Attaccarlo prima di vedere il lavoro svolto non è giusto. Al Napoli avrà una rosa diversa rispetto a quella del Milan, qui potrebbe fare molto meglio”.

NM LIVE – Salvione: “Allegri-Napoli? A breve verranno risolti gli ultimi dettagli burocratici con il Milan, Rabiot? Piace agli azzurri, ma dipende tutto da Anguissa”

PASQUALE SALVIONE, coordinatore del portale online del Corriere dello Sport, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Allegri? Dipende tutto dal Milan, nei prossimi giorni verranno risolti gli ultimi dettagli burocratici. Parole di De Bruyne su Conte? Ne avremmo fatto anche a meno, ma vanno contestualizzate. Conte a inizio anno stava iniziando a lavorare al progetto Fab Four, ma poi si sono fatti male tutti, a partire dal belga. Conte ha dovuto gestire il gruppo e trovare 11 di giocatori da mettere in campo, non ha avuto il tempo di creare un gioco offensivo di un certo tipo. De Bruyne sta mettendo le mani avanti in vista dell’arrivo di Allegri, un altro allenatore non troppo propenso al gioco offensivo? Non so, però se fossi stato al suo posto non l’avrei detto ad una TV belga, ma al presidente De Laurentiis, a Manna e allo stesso Allegri. Questa intervista non è stata bella, un brutto gesto anche nei confronti del club stesso. Allegri ha sempre gestito bene i campioni, lo abbiamo visto anche con Modric, ma vedremo che tipo di contesto tattica sceglierà per il Napoli. A quel punto De Bruyne potrà fare una scelta per il suo futuro. De Bruyne acquistato dal club ma non voluto da Conte? Non c’è dubbio, è stata un’operazione anche mediatica. Conte l’ha subita e aveva anche iniziato a lavorarci bene, ma poi gli infortuni hanno sconvolto tutto. Dopo la vittoria contro l’Inter il Napoli era primo in classifica, poi gli infortuni hanno inciso tanto. Anche in Champions non si è mai visto il vero Napoli, Conte non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione. Rabiot-Napoli? È un giocatore che piace, anche l’anno scorso era stato nel mirino di Manna. È un fedelissimo di Allegri, ma bisogna capire anche quale sarà il futuro di Anguissa. Intanto va definito l’arrivo di Allegri in azzurro, poi da questa settimana il Napoli inizierà a strutturare tutto lo staff tecnico. Ci sono tanti nomi accostati al Napoli, ma ora è presto. Rabiot potrebbe essere un bel colpo, ma dipende tutto da Anguissa, lo ripeto”.

NM LIVE – Di Vicino: “Allegri vicino al Napoli? Non me lo aspettavo, è un allenatore di spessore, Rabiot è un giocatore di grande personalità, sarebbe un colpo importante”

GIORGIO DI VICINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Parole di De Bruyne su Conte? Mi ha sorpreso un po’, l’avrebbe potuto dire anche prima. Forse non l’ha fatto per non destabilizzare la situazione. Non possiamo conoscere sempre tutta la verità, non sapremo mai certe situazioni. Ci sono momenti difficili in ogni club, nulla di nuovo. Allegri vicino al Napoli? Non me lo aspettavo, devo dire la verità. De Laurentiis, se lo ha scelto, avrà i suoi motivi. Avrà già valutato tutte le possibilità. Allegri resta un allenatore di spessore, è stato in club importanti e ha gestito grandi campioni, non è un emergente. Le opinioni sul gioco sono relative, non sempre si gioca allo stesso modo, dipende dai giocatori a disposizione. Magari a Napoli proporrà un grande gioco, non lo possiamo sapere. Mi aspettavo un altro allenatore, ma attendiamo prima di emettere giudizi. I risultati contano alla fine, da quelli dipendono tutte le valutazioni. Rabiot e l’eventuale addio di Anguissa? Rabiot è un giocatore di personalità, mi è sempre piaciuto. Ha fisico e tecnico, non molla mai. Ha giocato in grandi squadre, quindi sarebbe un grande colpo. Gioca anche con la Francia, quindi ben venga”.