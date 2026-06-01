Allegri valuta la causa al Milan e pensa di rubargli Rabiot: sarà un Napoli nuovo di zecca

Il presidente azzurro e il ds Manna stanno lavorando per consegnare al nuovo allenatore una squadra in grado di puntare allo scudetto. De Bruyne è orientato all’addio, nonostante il nemico Conte se ne sia andato, e al Napoli stanno valutando di sostituirlo con il pupillo di Max: Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ha sempre seguito il tecnico livornese e l’idea di Allegri è quella di averlo ancora a disposizione. Per la porta è sempre vivo l’interesse per Matej Kovar, per cui si sta trattando con il Psv, mentre in difesa sono due i nomi che potrebbero fare a caso del Napoli. Il primo è il laziale Mario Gila e l’altro è Dodo, in uscita dalla Fiorentina.