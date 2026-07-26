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LE INTERVISTE – Napoli, Allegri: “De Bruyne è abbastanza bravo, troverà le motivazioni. Il mercato è bloccato per tutti”

Vincenzo Letizia 26 Luglio 2026 0 1 min read

Vittoria odierna per il Napoli che contro la Carrarese ha trovato il successo per 2-0 grazie ai gol di Hojlund e Giovane su calcio di rigore. Per gli azzurri la prima vittoria con Max Allegri sulla panchina azzurri, un primo step per l’allenatore che continua in questa fase pre stagionale a plasmare la sua squadra in vista della prima di campionato. Mancano ancora diverse settimane, ma i segnali che sono arrivati dall’ultimo match sono senza dubbio positivi. 


Napoli, le parole di Allegri

L’allenatore del Napoli ha parlato nel post partita ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi proprio sui temi legati alla squadra partenopea. 

Su De Bruyne

“Se uno come De Bruyne merita un confronto? Tecnicamente è abbastanza bravo, poi arriverà e le motivazioni le avrà, ci vuole una rosa all’altezza per affrontare i tre fronti, con la voglia che ognuno di noi deve mettere a disposizione dell’altro per fare una buona annata. Le basi vanno create nei primi mesi per arrivare a marzo per lottare sulle tre competizioni”.

Sul mercato 

Al mercato pensa la società, io devo pensare alla squadra, mancano 35 giorni alla chiusura del mercato, la società è vigile. In questo momento il mercato è fermo, non solo per il Napoli ma per quasi tutte le squadre. Sono state fatte poche operazioni. Ci sono dei valori, dei difensori, abbiamo altre amichevoli e valuteremo con calma e lucidità”.

Su Hojlund e Lucca

“Lucca l’ho visto poco perché si è fermato una volta per la caviglia e poi ha avuto un altro problema per cui non ha potuto giocare nemmeno oggi. Hojlund ha grossa stazza, ha bisogno di condizione, di lavorare, così come Rrahmani, Anguissa, giocatori che hanno bisogno di lavorare con calma, siamo solo al decimo giorno”.

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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