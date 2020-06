L’AVVERSARIO – Domani il Napoli sfida all’Olimpico la Juve in finale di Coppa Italia

Dopo il pareggio contro l’Inter nella semifinale di ritorno, domani il Napoli sfiderà in finale di Coppa Italia la Juventus allo stadio Olimpico di Roma. La squadra di Sarri ha conquistato la finale con pareggio di 1-1 a San Siro contro il Milan nella seminfinale di andata e lo 0-0 nella gara di ritorno. I bianconeri in campionato sono al pèrimo posto a quota 63 punti con 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, sono 50 le reti realizzate e 24 qyelle subìte. Il capocannoniere della squadra è Cristiano Ronaldo con 21 reti, segue Dybala a 7.

I precedenti contro il Napoli – Sono in tutto 172 i precedenti tra le due squadre tra Serie A, Serie B, Coppa Italia, Supercoppa italiana e Coppa Uefa, con 33 vittorie per gli azzurri, 48 pareggi e 73 trionfi per i bianconeri. In Coppa Italia le due squadre si sono affrontate 11 volte: 5 vittorie per il Napoli, 6 per la Juve e 0 pareggi. L’ultima vittoria per gli azzurri risale allo scorso 26 gennaio 2020 col risultato di 2-0. L’ultimo precedente invece in Coppa Italia il 56 aprile 2017: vittoria per 3-2 per il Napoli.

la formazione tipo della Juventus – Modulo 4-3-3 con Buffon tra i pali, difesa a quattro con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro. a centrocampo Khedira, Bentancur e Matuidi, in attacco Cuadrado, Ronaldo e Dybala.

Mariano Potena