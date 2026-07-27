EDITORIALE POST NAPOLI vs CARRARESE – Gli azzurri, riscattano la figuraccia con l’Arezzo, imponendosi sui toscani

Editoriale. Ieri, davanti a 18mila tifosi azzurri, presenti sugli spalti dello stadio di Carciato, il Napoli ha riscattato la brutta figura fatta nel primo match amichevole con l’Arezzo, sconfiggendo, per 2 a 0, la Carrarese, in virtù delle reti di Hojlund e Giovane su rigore, giunte nel primo tempo. Buona, dunque la seconda ed ultima amichevole in Trentino. Quest’oggi, la squadra di Allegri, dopo un allenamento mattutino, ripartirà per Napoli, poi il 30 ci sarà la seconda fase del ritiro estivo, in Abruzzo, dove rimarrà fino al 13 agosto prossimo. Quello contro la compagine di Cioffi, si è rivelato un test fondamentale, anche in chiave terza amichevole contro l’Osasuna in calendario il 5 agosto allo stadio Teofilo Patino. Nel post partita, il neo tecnico partenopeo, intervistato, ha dichiarato quanto segue:

” L’importante è non aver subito gol. Mercato? Mancano ancora 35 giorni, la rosa è di valore, e vedremo con calma cosa fare. De Bruyne è un giocatore abbastanza bravo. Arriverà certamente spinto da grandi motivazioni. Per noi sarà una stagione importante, ci vuole una rosa all’altezza per far fronte a tre competizioni.”

Anche il presidente De Laurentiis è intervenuto ai microfoni delle Tv a pagamento, affermando che Max Allegri era il migliore allenatore che potesse sostituire Antonio Conte. Non a caso, alla Juve, rimpiazzando il tecnico salentino vinse cinque titoli di fila, Ancora una nota stonata, in questa partita, per gli azzurri: Antonio Vergara, nella seconda frazione di gioco, ha accusato dei problemi al ginocchio sinistro che lo hanno costretto a lasciare il campo, anzitempo. Naturalmente è ancora troppo presto per esprimere giudizi sulla squadra ma la risposta al ko con gli aretini c’è stata ed è già qualcosa. Molto buona la gara dell’attaccante danese, del giovane talento di Frattaminore, di Meret, Anguissa e dell’ex veronese Giovane. Nessuno è andato al di sotto della sufficienza, se non Matteo Politano, il quale è sembrato lontano dalla migliore condizione. In conclusione, possiamo sicuramente dire che la partita di ieri fa ben sperare per il futuro. Allegri ha impiegato quasi tutti gli uomini che aveva a disposizione, i quali non hanno affatto demeritato. Terminata la spedizione in Val di Sole, tra tre giorni, comincerà la seconda fase del precampionato del Napoli, ancora una volta nell’amena cittadina di Castel di Sangro, dove saranno disputate altre tre amichevoli, stavolta internazionali, che ci potranno dire molto di più sulla condizione fisica degli azzurri, in vista dell’inizio del campionato, che ricordiamo, vedrà impegnato il Napoli il 22 agosto, a Marassi, contro il Genoa.