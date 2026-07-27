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MATTEO POLITANO – Contro la Carrarese l’esterno di destra, è apparso fuori condizione

Armando Fico 27 Luglio 2026 0 32 sec read

Nella seconda e ultima amichevole dei partenopei, in Val di Sole, al cospetto della Carrarese, battuta per 2 a 0, l’azzurro meno brillante, rispetto a tutti gli altri,  è stato Matteo Politano: la sua prestazione  non è risultata sufficiente e il giocatore è  apparso ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Ci può stare un calo in questo periodo, l’importante è ritrovare la forma gradatamente, per essere alla ripresa delle ostilità nel nuovo campionato, pronto a dare il massimo.  Tuttavia  Allegri ha avuto indicazioni positive da questa uscita. Il vero protagonista del tardo pomeriggio a Dimaro,  è stato Antonio  Vergara . Peccato per quel risentimento al ginocchio sinistro, speriamo solo  che non sia nulla di grave.

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