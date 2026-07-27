MATTEO POLITANO – Contro la Carrarese l’esterno di destra, è apparso fuori condizione

Nella seconda e ultima amichevole dei partenopei, in Val di Sole, al cospetto della Carrarese, battuta per 2 a 0, l’azzurro meno brillante, rispetto a tutti gli altri, è stato Matteo Politano: la sua prestazione non è risultata sufficiente e il giocatore è apparso ancora lontano dalla migliore condizione fisica. Ci può stare un calo in questo periodo, l’importante è ritrovare la forma gradatamente, per essere alla ripresa delle ostilità nel nuovo campionato, pronto a dare il massimo. Tuttavia Allegri ha avuto indicazioni positive da questa uscita. Il vero protagonista del tardo pomeriggio a Dimaro, è stato Antonio Vergara . Peccato per quel risentimento al ginocchio sinistro, speriamo solo che non sia nulla di grave.