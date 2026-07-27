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Nazionale, saltata la pista Pirlo: Conte torna il primo della lista (2,00) e stacca Mancini, ma occhio alla sorpresa Palladino

Vincenzo Letizia 27 Luglio 2026 0 1 min read

ROMA – “Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale”, con queste parole in una storia Instagram pubblicata questa mattina, Andrea Pirlo si tira fuori dalla corsa per il posto di nuovo commissario tecnico dell’Italia. Sembrava mancare solo l’ufficialità per l’ex tecnico della Juventus, ma il caso Fonbet ha cambiato i piani della Federazione. Ora, secondo i betting analyst di Snai e Sisal, si torna alle origini, al duello che aveva infiammato le prime settimane dell’estate. In pole torna prepotentemente Antonio Conte, offerto a 2,00, nome caldo anche qualche giorno fa dopo il rifiuto di Pep Guardiola, in vantaggio su Roberto Mancini, nonostante il condottiero di Euro 2020 avesse rivelato l’assenza di contatti con i nuovi vertici della Figc. Il suo ritorno in azzurro paga 3,25 volte la posta. In queste settimane di continui ribaltoni però, impossibile non considerare gli outsider: chiudono il podio virtuale Stefano Pioli e Raffaele Palladino a 9,00. Se l’ex Milan è un nome già “caro” a Paolo Maldini, il tecnico campano potrebbe essere la sorpresa delle ultime ore. Staccato a 20,00 il capitano dell’ultimo Mondiale, Fabio Cannavaro, stessa quota di Thiago Motta, ormai senza panchina dall’addio alla Juventus.

EMT/Agipro

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Vincenzo Letizia
Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.
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