LE INTERVISTE – Antonio Conte: “Questa stagione mi sta rendendo un allenatore più forte. Lukaku? Può essere decisivo per il nostro futuro”

Dopo la sfida contro l’Hellas Verona, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha analizzato ai microfoni di DAZN un momento delicato ma formativo della stagione azzurra. Dalla gestione di Romelu Lukaku alla corsa Champions, passando per il proprio futuro in panchina: parole dense, profonde, che raccontano molto più di una semplice vittoria.

Mister, partiamo da Lukaku. Quanto è stato complesso gestirlo in questa stagione?

«Al di là di come possa finire la stagione, questa esperienza me la porterò dentro. Mi sta dando tantissimo dal punto di vista dell’insegnamento. Ho dovuto gestire situazioni che non mi erano mai capitate, non solo per quanto riguarda il rientro in campo, ma anche sotto l’aspetto umano. Serve pazienza, comprensione. È un’annata che mi sta migliorando sotto tanti aspetti».

Conte non si nasconde. L’infortunio dell’attaccante belga è stato serio, pesante, e la gestione ha richiesto equilibrio.

«Lukaku sta facendo fatica da agosto. So quanto soffre perché vuole aiutare me e il Napoli. Sto cercando di gestirlo nel miglior modo possibile. Sta migliorando, anche se non è ancora il Lukaku che conosco. Però può aiutarci e questo gol può dargli fiducia».

Che tipo di contributo può dare adesso?

«In area è un giocatore che pesa, questo è inevitabile. Se attacchi e costringi gli avversari a difendersi, lui può essere determinante. Fa più fatica quando deve attaccare lo spazio, ma contro il Verona ha fatto il suo. Aveva già avuto occasioni per segnare, ora speriamo che questo gol possa sbloccarlo mentalmente. Abbiamo bisogno di tutti».

Uno sguardo anche al Belgio e agli impegni internazionali: «Ci tengo che sia lui che De Bruyne possano giocare il Mondiale. So quanto ci tengono».

La corsa Champions resta l’obiettivo primario?

«Lo dico sempre ai ragazzi: il futuro migliore è la Champions. Ma bisogna lottare, perché ci sono tante squadre che vogliono andarci e alcune sono in una situazione migliore della nostra. Noi vogliamo restare attaccati fino alla fine».

La partita contro il Verona era carica di pressione.

«Stiamo correndo un rischio, stiamo rischiando tutto. Contro il Verona avevamo tutto da perdere, ed è stato importante portarla a casa. Forse in precedenza meritavamo qualcosa in più, ma ora ci prendiamo questi punti sapendo che possiamo e dobbiamo fare meglio».

Mister, il suo futuro è legato al Napoli?

«Ho tre anni di contratto, quindi ancora un altro anno. Pensiamo al presente per disegnarci il futuro. Il modo migliore per costruirlo è restare concentrati su quello che facciamo oggi».

Parole che raccontano un allenatore consapevole, cresciuto dentro una stagione complessa. Non solo tattica e campo, ma gestione emotiva, leadership e resilienza. E in questo percorso, Conte sente di essere diventato – come ha detto lui stesso – “un allenatore più forte”.