Pallone d’oro – L’esterno georgiano del Napoli Kvaratskhelia entra nella top ten dei candidati

Il talento georgiano, appena 21enne, del Napoli, Kwicha Kvaratskhelia, autentica sorpresa del campionato italiano, adocchiato dallo staff tecnico di Giuntoli, l’anno scorso e acquistato per soli 10 milioni di euro, premiato come miglior calciatore dell’annata appena conclusa, attualmente ha riscosso l’attenzione di mezzo mondo, arrivando persino ad essere inserito da France Football nella classifica top ten dei papabili vincitori del Pallone d’oro. Il calciatore azzurro è diventato l’idolo dei tifosi del Napoli e di tutti gli amanti del calcio, ergendosi a punto di riferimento per tantissimi giovanissimi che amano questo sport. Ovviamente le chances di guadagnare il prestigioso premio sono pochissime viste le presenze di Messi, Haaland, Vinicius , Mbappè e via discorrendo ma l’essere risultato tra i migliori dieci giocatori, dal quotidiano transalpino è già una grande soddisfazione, sia per lui, per il Napoli e per la piazza partenopea.