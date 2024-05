Lindstrom – Nuova bocciatura per il danese che resta ancora un’incognita, insufficiente la sua prova da titolare

Per la seconda volta, in questa stagione il danese Jesper Linstrom è stato schierato tra i titolari, a Udine ma la sua prova si è rivelata insufficiente e non convincente, a tal punto che il gioctore rimane tuttora un’incognita. Una prestazione da bocciatura che, in un certo senso, dà ragione ai tre allenatori azzurri, i quali non hanno mai puntato su di lui. Contro l’Udinese, Lindstrom aveva la grande chance di mettere in mostra le sue doti, tuttavia, la sua gara da 5 in pagella, non ha dato gli effetti sperati dal tecnico Calzona. Alcune cose buone nella prima frazione di gioco, però, nei secondi quarantacinque minuti è completamente scomparso dalla partita. Il danese, spesso, è andato a calpestare i piedi a Cajuste, non procurando mai difficoltà ai difensori bianconeri. Si è reso pericoloso solamente su un calcio da fermo, sventato dall’estremo difensore dell’Udinese., per il resto nulla di più. D’altronde non ha mai trovato la profondità per tentare l’affondo al limite dell’area avversaria. Dopo questa stagione assolutamente poco brillante è in forte dubbio la sua riconferma, per ora, non ha dimostrato di valere il prezzo del suo cartellno che fu di circa 30 milioni di euro, nel calciomercato estivo dell’anno scorso.