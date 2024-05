Serie A – Secondo anticipo 38esima giornata, Genoa vs Bologna 2-0

Si è disputato, ieri sera, a Marassi, il secondo anticipo della 38esima giornata di serie A, tra Genoa e Bologna, in una gara senza significato, avendo entrambe le squadre già raggiunto il loro obiettivo. Ebbene, l’ha spuntata il grifone ligure che ha battuto gli emiliani, vera sorpresa di questo campionato, per 2 a 0, chiudendo nel migliore di modi la stagione 2023/24. Un plauso va ai tecnici Gilardino e Thiago Motta che hanno saputo gestire benissimo le due formazioni, compiendo un autentico miracolo, con la salvezza anticipata della prima compagine di Genova e con il raggiungimento della zona Champions, da parte dei rossoblù che mancavano dalla prestigiosa competizione continentale da oltre 60 anni. Intanto, oggi si giocano altri due anticipi: Juventus -Monza e Milan – Salernitana, anch’esse partite ininfluenti. Infine, domani ci saranno gli ultimi sei match; avranno qualcosa da dire soltanto Napoli – Lecce e Atalanta Torino, con gli azzurri e i granata a caccia della Conference League, in caso di vittoria della Fiorentina, in finale con l‘Olimpyakos, proprio nella terza manifestazione europea. Poi, avremo il rompete le righe, tranne per Atalanta e Fiorentina che il 2 giugno daranno vita al recupero della partita non giocata, a causa della scomparsda di Joe Barone. Quindi, a breve l’Italia di Spalletti dovrà difendere, in Germania il titolo di campione d’Europa, conquistato, in Inghliterra tre anni fa.