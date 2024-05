GOLF – Il campione britannico Luke Willett stabilisce il record mondiale del giro più veloce su 18 buche

In vero stile “Never Settle” e in collaborazione con il marchio tecnologico globale OnePlus, il rinomato campione di golf britannico Luke Willett ha stabilito un nuovo record mondiale per il giro di golf su 18 buche più veloce al mondo. Con il supporto di OnePlus, il giro è stato completato in 36 minuti e 04 secondi durante il Missouri Speedgolf Open in Missouri, USA, domenica 26 maggio

Presso l’Horton Smith Golf Course, l’atleta ha stabilito il nuovo record mondiale di velocità – ufficialmente riconosciuto dall’International Speed-Golf Association (ISGA) – durante il Missouri Speedgolf Open la scorsa domenica 26 maggio.

Il giro di 18 buche è stato giocato come parte di un torneo più ampio, durante il quale Willett ha giocato due giri di 18 buche tra domenica 26 maggio e lunedì 27 maggio. Per rimanere veloce e fluido sul campo, Willett ha ridotto il suo set di mazze a una sola mazza da golf, sfidandosi con altri atleti professionisti di Speed-Golf provenienti da tutto il mondo.

Luke Willett, golfista professionista e speedgolfer, ha commentato: “Sono entusiasta di aver stabilito oggi il record mondiale giro di golf più veloce al mondo su 18 buche e di aggiungere un altro riconoscimento di Speed-Golf alla mia carriera. Insieme al mio sponsor, OnePlus, speriamo che questo record dimostri che tutto è possibile con il giusto atteggiamento.”

Celina Shi, Chief Marketing Officer di OnePlus Europe, ha inoltre aggiunto: “Il nostro mantra ‘Never Settle’ ci spinge alla costante ricerca di migliorarci e di raggiungere di più. Fedeli al nostro marchio, abbiamo sponsorizzato uno dei membri della nostra community, Luke Willett, nel suo tentativo di stabilire un nuovo record mondiale. Congratulazioni a Luke per aver aggiunto un nuovo traguardo alla sua collezione! “

Il record è stato stabilito all’Horton Smith Golf Course, che dispone di 18 buche per una lunghezza totale di 6.312 yard ed è stato approvato dall’International Speed-Golf Association (ISGA) come idoneo per tentar di stabilire un record mondiale. Il campo soddisfa infatti i criteri di distanza del percorso, distanza di corsa e par adeguato. L’ISGA è stato anche cronometrista ufficiale, e si è servito di una scheda di valutazione a duplice firma e un video completo per la verifica del tempo.

Willett è anche l’attuale detentore del record mondiale per il giro di 9 buche più veloce al modo, avendo ottenuto un tempo di 20 minuti e 12 secondi a novembre 2023.