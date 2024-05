Serie C, Carrarese -Benevento 1-0: Finotto decide l’ andata della semifinale play off

Con circa 350 tifosi al seguito, il Benevento affronta la Carrarese nella semifinale di andata dei play off di sere C. Si entra nella fase più delicata e decisiva della stagione calcistica. Le due squadre sanno di giocarsi tanto. Nei 180 minuti, tra andata e ritorno, uscirà fuori la prima delle due finaliste che si giocheranno l’ accesso in serie B.

Auteri deve fare a meno dello squalificato Pastina e degli indisponibili Pinato, Bolsius e Nardi. Questo l’ undici iniziale che scenderà in campo allo stadio dei “Marmi”: Paleari tra i pali. In difesa Berra, Cappellini e Viscardi. A centrocampo Improta, Talia, Agazzi e Simonetti. Tridente offensivo composto da Ciciretti, Perlingieri e Lanini. A disposizione: Manfredini, Giangregorio, Rillo, Benedetti, Masciangelo, Terranova, Meccariello, Kubica, Karic, Carfora, Ciano, Ferrante, Marotta, Starita.

I padroni di casa non hanno squalificati e indisponibili, quindi mister Calabro può schierare la migliore formazione con Bleve in porta. Coppolaro, Di Gennaro e Imperiale a comporre la linea difensiva. Centrocampo con Grassini, Schiavi, Zuelli, Cicconi. In attacco Palmieri e Panico alle spalle del terminale offensivo Finotto. A disposizione: Mazzini,Tampucci, Illanes, Belloni, Boli, Cerretelli, Zanon, Della Latta, Capezzi, Sansaro, Capello, Morisini, Giannetti

Ad arbitrare il match il signor De Angeli di Milano.

La gara

Parte forte la Carrarese che al 9′ impegna Paleari con un tiro a giro di Zueli dal limite dell’ area di rigore. L’estremo difensore del Benevento vola a deviare il pallone in angolo. Giallo per Berra del Benevento che, al 16′, commette fallo a centrocampo. Risponde la Strega con una conclusione di Talia che sfiora il palo al 22′.

Rimedia il giallo Cicconi della Carrarese al 25′. È ancora il Benevento che al 34′ fa partire una conclusione dalla distanza con Viscardi, ma è bravo Bleve a deviare in corner. Grande giocata di Palmieri che da fermo calcia di sinistro e il pallone esce fuori di pochissimo al 39′. Grande brivido per Paleari. Occasionissima anche per il Benevento: al 41′ calcia a botta sicura Perlingieri e Bleve deve superarsi per deviare in corner. Si chiude la prima frazione dopo un minuto di recupero.

A inizio ripresa la Carrarese effettuata una doppia sostituzione: Belloni e Zanini rilevano Cicconi e Grassini. Ma c’è subito una grande opportunità per i padroni di casa: grande salvataggio di Berra su Belloni che calcia a colpo sicuro al 49′. Pressa la Carrarese, ma trova in Paleari un baluardo insuperabile che dice no a due conclusioni di Panico e Zuelli al 54′. Il Benevento sostituisce Lanini con Ciano al 56′. La sblocca Finotto con un colpo di testa al 61′: sugli sviluppi di una punizione calciata da Schiavi, la punta approfitta di una sponda di Imperiale e anticipa tutti.



Al 75′ il Benevento inserisce Ferrante e Starita al posto di Ciciretti e Pelingieri. Risponde la Carrarese che manda in campo Giannetti al posto di Palmieri. Un minuto dopo Zuelli commette fallo su Ciano e viene ammonito. Al 79′ è Capelli che prende il posto di Zuelli. Trascorrono i minuti e all’ 88′ la Carrarese manda in campo Morosini per Panico. Concessi cinque minuti di recupero. La Carrarese si aggiudica il primo round di una sfida che si deciderà nella gara di ritorno, il 2 giugno, al “Ciro Vigorito”.