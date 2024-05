Calciomercato – Arriva da Parigi un’offerta di 100 mln di euro per Kvaratskhelia ma il Napoli intende rinnovargli il contratto con cospicuo aumento

Malgrado le offerte d’acquisto per Kwicha Kvaratskhelia giunte, prima da una società araba e poi dal club parigino del Psg, di Al Khelaifi, disposto a versare nelle casse di De Laurentiis la cifra di 100 milioni di euro; il club azzurro ha risposto picche, avendo tutte le intenzioni di non privarsi contemporaneamente di due calciatori top, come l’attaccante nigeriano e il talento georgiano, per il quale si prospetta un futuro ad altissimi livello. Si tratta, assolutamente, di una proposta quasi indecente, che farebbe tentennare chiunque, però De Laurentiis appare fermo nella sua decisione di rinnovare il contratto, con notevole aumento dell’ingaggio, al fortissimo esterno sinistro azzurro che, nei primi due anni, all’ombra del Vesuvio ha messo in mostra tutte le sue doti, che peraltro hanno, ancora tanti margini di miglioramento. Il presidente sembra volergli offrire ben 7 milioni l’anno, ovvero sette volte la cifra che percepisce oggi. In parole povere, il giocatore non si muoverà da Napoli, del resto, il prossimo allenatore partenopeo, chiunque esso sia, non si priverebbe mai di un talento come il georgiano. Inoltre, il Napoli ha il coltello dalle parti del manico, forte del contratto che lo lega alla società fino al 2027. Una data assai lontana per poter accettare offerte che valgono meno di quanto lo valuti il suo presidente, non abituato a fare sconti a nessuno. Dunque a conti fatti, resta tutto nelle mani dell’immprenditore cinematografico della filmauro, che tra il vendere e il rinnovare, ha una terza scelta, ossia attendere gli eventi, difatti non c’è alcuna fretta. Kvara e il suo procuratore lo sanno bene . L’offerta da 100 milioni, col tempo, non potrà che salire, sempre che il Napoli voglia trattare la cessione.