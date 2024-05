Conference League – Stasera si assegna il trofeo nella finale di Atene tra Olimpyakos e Fiorentina, il Toro alla finestra

Questa sera, nella capitale greca, si assegnerà la seconda coppa europea, la terza per ordine di importanza, dopo la Champions e l’Europa League. Dunque, vi è la possibiltà, per l’Italia, di vincere un secondo trofeo continentale dopo quello vinto dall’Atalanta, con la squadra di Vincenzo Italiano che, per il secondo anno di fila giunge a questo traguardo. Archiviata la delusione per la sconfitta, nella passata edizione, la Fiorentina ci riprova, augurandosi, questa volta, di aver miglior fortuna. La finale si giocherà alle 21, l’avversario sarà l’Olympiacos che ha il vantaggio di disputarei l match nel proprio paese. Ricordiamo che, nel 2022, la Roma si aggiudicò la Coppa con Mourimho in panchina. A tifare Fiorentina, saranno i sostenitori granata del Torino, che qualora la Viola vincesse questa finalissima, guadagnerebbe l’accesso alla terza manifestaziine continentale, varcando finalmente, i confini italiani. Naturalmente, per i gigliati non sarà una gara facile, dall’altro lato vi è una formazione di tutto rispetto, come dimostrato dalla vittoria sugli inglesi dell’Aston Villa, in semifinale. La partita sarà trasmessa, live da Dazn, Sky e Tv 8.