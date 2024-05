ANTICIPI DEL SABATO DI A – Ultima giornata, vittoria facile per la Juventus, pari del Milan, oggi le restanti gare

Con gli anticipi del sabato di serie A, si è chiuso il campionato della Juventus, che ha battuto il Monza per 2 a 0 e del Milan che, tuttavia non è riuscito ad avere la meglio sulla Salernitana, pareggiando inaspettatamente, a San Siro, per 3 a 3. Nonostante il risultato nullo, i rossoneri si confermano al secondo posto, i bianconeri, invece, mantengono a distanza il Bologna, confermandosi terzi. Oggi, con la disputa delle sei partite rimanenti, calerà il sipario su questo torneo che ha riservato tante sorprese, sia in positivo, come la stagione del sorprendente team di Thiago Motta, che in negativo, come il disastroso cammino del Napoli campione d’Italia in carica. Due eventi incredibili su cui nessuno avrebbe scommesso un euro. Molte gare di questa domenica non hanno più niente da dire, si attende, tuttavia il nome della terza squadra che farà compagnia alle già retrocesse Salernitana e Sassuolo. A rischio l‘Empoli che ospiterà la Roma e l’Udinese che se la vedrà col Frosinone, al Benito Stirpe. Inoltre, sapremo chi, tra Napoli e Torino si classificherà nono, sperando in un successo della Viola in finale di Conference League, per prenderne il posto, l’anno prossimo. Per la cronaca. gli azzurri incontreranno, al Maradona il Lecce e i granata andranno in casa dell‘Atalanta, fresca vincitrice dell’Europa League e quindi abbastanza sazia. Sono, pertanto prevedibili due vittorie da parte degli uomini di Calzona e di quelli di Juric, i quali, col risultato pieno a Bergamo, si aggiudicherebbero la nona posizione, lasciando i partenopei col cerino in mano.