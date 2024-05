Totoallenatore – Sfida tra Antonio Conte e Stefano Pioli per la panchina del Napoli

Continua il fitto mistero sul prossimo allenatore che guiderà il Napoli ma il cerchio, ora, si è ristretto a soli due nomi, quello di Antonio Conte e di Stefano Pioli. Infatti, dopo l’annuncio del presidente dell’Atalanta Percassi che ha rassicurato i tifosi sulla permanenza, a Bergamo, di Gasperini, De Laurentiis ha, immediatamente dirottato le sue scelte sull’ex tecnico del Tottenham e dell’ormai silurato allenatore rossonero. In pole, resta Conte con Pioli, seconda scelta che siederebbe sulla panchina partenopea soltanto in caso di non accordo con il mister leccese. Dunque, ore decisive sul futuro azzurro, con i tifosi napoletani, stanchi di questa telenovela che dura da mesi. I contatti tra le parti, sono continui, il che significa che la situazione sta per giungere al capolinea, per cui, uno dei due sarà, certamente, il nuovo allenatore del Napoli. Si tratta di qualche giorno e finalmente conosceremo l’esito della sfida tra i due papabili timonieri. La piazza partenopea sarebbe felicissima se arrivasse Conte, poichè lo ritiene il tecnico ideale per riportare gli azzurri nell’elite del calcio nazionale ed internazionale, inoltre darebbe quella scossa necessaria per sbloccare la mente dei giocatori che resteranno all’ombra del Vesuvio, così come i nuovi acquisti verrebbero stimolati dalla sua presenza, visto il carisma ed il curriculum del salentino, ex ct dell’Italia.