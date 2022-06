Monza forte su Ounas del Napoli: Stroppa l’ha già allenato e vuole puntarci con continuità

L’estate scorsa ci provarono Milan e Olympique Marsiglia, quest’anno è il Monza che più di ogni altro club sta tentando di regalarsi Adam Ounas. L’esterno offensivo del Napoli ha un disperato bisogno di giocare con continuità e in Brianza ritroverebbe Giovanni Stroppa, la cui stima è nota dai tempi di Crotone. A dire il vero, anche Berlusconi e Galliani ci provarono un anno fa, ma scendere in Serie B non stuzzicava più di tanto il palato dell’ex Bordeaux. A scriverlo è il Corriere dello Sport.

TuttoMercatoWeb.com