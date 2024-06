SSCN – “Kvaratskhelia non è sul mercato, ha un contratto fino al 2027 e il suo futuro è nelle nostre mani”

Non bastava il caso Di Lotenzo, adesso è sorta un’altra vicenda incresciosa che riguarda le voci che parlano della volontà del talento georgiano Kwicha Kvaratskhelia, di andarsene dal Napoli, Pertanto la SSCN ha repilicato, con un post su X, scrivendo quanto segue:

“Kvaratskhelia ha un contratto di altri tre anni con la società, pe cui non è affatto sul mercato. È il Napoli che decide, il suo furo, fine della storia”.

Dunque il tentativo di mettere sul tavolo un altro caso è stato subito fatto rientrare dalla dirigenza azzurra che non ha alcuna intenzione di recedere dalla sua condotta su questa situazione. Il club di De Laurentiis ha, inoltre tenuto a precisare che le dichiarazioni dell’agente del georgiano Mamuka Jugeli, e del padre Badri, non valgono nulla, difatti né gli agenti, nè i padri dei calciatori, potranno mai decidere sul futuro di un giocatore sotto contratto con il Napoli per altri tre anni. E’ ora di mettere le cose in chiaro. A mio modesto avviso nulla da eccepire, la dirigenza azzurra ha il coltello dalla parte del manico e nessuno può interferire sulla vicenda Kvaratskhelia. Per la cronaca, il padre del numero 77 della squadra, oggi di Conte, intervistato in una trasmissione sportiva, in onda su una Tv della Georgia, qualche giorno fa, aveva detto che non voleva che il figlio rimanesse all’ombra del Vesuvio perchè aveva lavorato con quattro allenatori diversi in un anno, il che lo preoccupava molto e che spettava solo a lui decidere, pur non essendo facile. Da parte sua, il procuratore di Kwicha dichiarava, sempre nella setssa trasmissione, che sia lui che il suo assistito, intendevano laciare il Napoli e che aspetteranno la fine degli europei per parlare con la società su questo tema.