Mercato – Continua, senza sosta, il tira e molla tra il Napoli e il Torino per Alessandro Buongiorno

l Napoli, targato Antonio Conte, prosegue il forte pressing sul Torino per regalare al neo tecnico azzurro un difensore di spessore come Alessandro Buongiorno, attualmente in Germania con l’Italia di Spalletti. Il difensore granata ha già accettato la buona offerta del club di De Laurentiis. Non ha esitato, stavolta, come successe nella passata estate, quando rifiutò l’Atalanta per restare al Toro, Buongiorno adesso ha voglia di mettersi in mostra in una grande piazza. Del resto, la sfida lo intriga abbstanza : riportare il Napoli in alto, cancellando l’annata più difficile della gestione dell’imprenditore cinematografico. La dirigenza partenopea, quindi, continua il tira e molla con il presidente Cairo, che come fece per il brasiliano Bremer, cerca di alzare il prezzo quanto più possibile. Magari se il difensore disputasse un buonissimo europeo, potrebbe anche scatenare un’asta internazionale. Dal canto suo, la società partenopea ha fretta di chiudere e proverà a trovare l’accordo economico col club piemontese, già in questa settimana, forte della volontà del calciatore. Il Torino, per cedere Buongiorno, chiede, almeno 45 milioni di euro ma potrebbe pure accontentarsi di 40, più bonus. Il 25enne centrale difensivo, prodotto del settore giovanile granata diventerebbe così il nuovo Kim del terzetto arretrato sul quale l’allenatore salentino rifonderà il suo Napoli.