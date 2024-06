EURO 2024 – Spalletti prepara alacremente lo scontro con la Spagna di giovedì prossimo

Archiviato il debutto vittorioso contro l’Albania, ad Euro 2024, l’Italia di Spalletti lavora nel proprio ritiro tedesco, per preparare, nel miglior modo possibile, lo scontro con le furie rosse della Spagna, a loro volta vincenti per 3 a 0 con la Croazia, nell’esordio della manifestazione continentale per nazioni. La sfida si disputerà il 20 giugno a Gelsenkirchen. Gli iberici hanno conquistato per tre volte il titolo europeo, esattamente nel 1964, nel 2008 e nel 2012, in finale, proprio contro la formazione azzurra, all’epoca guidata da Conte. Viceversa, la nostra nazionale, è campione in carica e farà di tutto per difendere il trofeo vinto tre anni fa, ai rigori, contro l’Inghilterra, padrona di casa. Per la cronaca, spagnoli e italiani si sono affrontati, in passato, in 40 occasioni, di cui 20, in gare ufficiali. Il bilancio di queste partite è di 7 successi, sia per per i colori azzuri, che quelli rossi, sei, infine i risultati nulli. Quindi quella di giovedì rappresenta la partita numero 41 della storia delle due nazionali, contando anche le amichevoli.