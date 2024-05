Serie C, ritorno play-off Torres-Benevento 0-0: gara spezzettata e due espulsi ma la Strega va in semifinale

Allo stadio “Vanni Sanna” la Torres cercherà di ribaltare la sconfitta di misura che il Benevento gli ha inflitto nella gara di andata con un gol di Talia. I ragazzi di mister Greco faranno affidamento alla spinta dei propri sostenitori. Nella Strega non ci saranno l’infortunato Pastina (infortunato) e Pinato (squalificato). Gara valida per il secondo turno dei playoff di serie C.

Ecco le due formazioni:

I padroni di casa schierano Zaccagno in porta, Idda, Antonelli, Dametto in difesa. Zecca, Giorico, Mastinu, Liviero a formare la linea mediana. In attacco Ruocco alle spalle di Scotto e Diakite. A disp.: Garau, Nunziatini, Goglino, Kujaby, Masala, Lora, Rosi, Cester, Fabriani, Siniega, Sanat, Zambataro, Petriccione, Fischnaller. All.: Greco

Ospiti che rispondono con Paleari in porta, Berra, Capellini, Viscardi a comporre il reparto difensivo. Improta, Talia, Nardi, Simonetti a centrocampo. Attacco con Ciciretti Perlingieri e Lanini. A disp.: Manfredini, Benedetti, Masciangelo, Meccariello, Karic, Kubica, Marotta, Ciano, Ferrante, Agazzi, Rillo, Terranova, Carfora. All.: Auteri

Arbitra il match il signor Galipò di Firenze

La gara

Dopo due giri di lancette è Paleari che vola a deviare in corner un tiro di Diakite. Parte forte la Torres. Al 22’ è ancora Paleari a dire di no ad una girata di testa del solito Diakite. Primo ammonito al 25’: a farne le spese è Giorico per fallo su Nardi del Benevento. Fioccano i cartellini gialli: al 32’ è Talia ad essere ammonito per un fallo su Zecca. Tre minuti dopo è la volta di Idda della Torres. A fine primo tempo Paleari mette in corner un tiro di Liviero.

A inizio ripresa subito un cartellino giallo per Nardi del Benevento. Era diffidato e salterà l’eventuale semifinale di andata. Il Benevento fa entrare Bolsius e Starita al posto di Ciciretti e Perlingieri al 64’. Nuovo cambio al 73’: per la Strega esce Lanini ed entra Ferrante, ma anche la Torres fa entrare Goglino al posto di Scotto al 77’. Si scalda il match e nella Torres viene espulso Zecca al 79’ per un intervento ai danni di Ferrante. Successivamente giallo anche per Mastinu.

Il Benevento può approfittare dell’uomo in più e Auteri completa i cinque cambi inserendo anche Meccariello al posto di Improta e Agazzi per Talia all’81’. Corre ai ripari la Torres che inserisce Kujabi al posto di Mastinu all’82’. Tornano in parità le squadre perchè nel Benevento viene espulso Bolsius. Ormai non si gioca più. Gioco spezzato e animi tesi. Giallo per Simonetti che commette fallo su Liviero all’89’. L’arbitro concede 5 minuti di recupero e al 95′ un colpo di testa di Diakite esce di poco sopra la traversa. Ad approdare in semifinale è il Benevento che scenderà nuovamemnte in campo martedì contro la Carrarese.