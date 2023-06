Napoli – Victor Osimhen consiglia al club azzurro di non prendere il suo vecchio allenatore Galtier, perché non adatto alla serie A

Nell’elenco foltissimo dei possibili allenatori che siederanno sulla panchina del Napoli scudettato figura anche il nome del tecnico 57enne del PSG, Christophe Galtier che allenò l’attaccante nigeriano Osimhen ai tempi del Lille nella stagione 2019/20. Un allenatore di fama internazionale che, tuttavia, non sarebbe gradito dal bomber azzurro, capocannoniere della massima serie. Il mister francese è però ancora sotto contratto con la società parigina , con la quale quale ha vinto la League 1 di quest’anno, per cui se realmente il patron del Napoli puntasse su di lui, dovrebbe aspettare la risoluzione del contratto con relativa buonuscita di 6 milioni di euro. Di conseguenza i tempi per annunciare il suo ingaggio sarebbero più lunghi. Nel frattempo, appresa la notizia, Victor Osimhen ha sconsigliato alla dirigenza partenopea di prendere il suo ex tecnico, perché a suo dire, non sarebbe adatto al campionato italiano. Il nigeriano ha affermato che Galtier è un bravissimo allenatore ma conoscendo le sue caratteristiche non lo vede all’altezza di guidare il Napoli. Intanto i tifosi sono alla finestra e vorrebbero conoscere al più presto il nome del nuovo trainer, al posto di Spalletti ma De Laurentiis non sembra avere le idee molto chiare. Per sapere chi sarà l’erede del tecnico di Certaldo, credo che si andrà, come minimo, alla fine di questo mese. Come al solito, le operazioni del presidente diventano delle vere e proprie telenovele.