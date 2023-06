De Laurentiis allo speciale Tg 2 – “Il Napoli sarà sempre in ottime mani, nella prossima stagione disputeremo un bel campionato”

Il patron azzurro Aurelio De Lsaurentiis, intervenuto, ieri, allo speciale Tg 2, dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi, ha parlato tra l’altro, anche del suo Napoli. Alla domanda su chi sarà il nuovo tecnico della squadra partenopea, l’imprenditore, senza sbilanciarsi, ha affermato:

“A prescindere, il Napoli sarà sempre in ottime mani e sono certo che disputeremo, nella prossima stagione, un bel campionato” Sto cercando di riportare il calcio tra i giovani, i quali, oggi, sono presi troppo dallo smartphone e da internet, non inseguendo più, come un tempo, un pallone, addirittura non ce la fanno ad assistere ad un’intera partita che sottrae tanto tempo ai loro giochi virtuali. Vorrei che i nostri ragazzi tornassero ad innamorarsi del gioco più bello, più popolare e più antico del mondo.”

Infine, il presidente ha voluto rivolgere un pensiero a Berlusconi dichiarando quanto segue:

“A mio avviso è stato un imprenditore di prim’ordine, e poi si è rivelato un paladino del suo impero, per non parlare della sua discesa in campo nella politica e nello sport, ottenendo risultati straordinari. Insomma un uomo da prendere ad esempio.“