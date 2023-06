NAPOLI – Ad un mese dall’inizio della nuova stagione, il rebus allenatore è ancora irrisolto, come quello del DS

L’inizio della stagione 2023/24 è alle porte, infatti tra un mese il Napoli partirà per la prima fase del ritiro in Val di Sole, come d’abitudine, in quel di Dimaro – Folgarida. Eppure ad oggi, il rebus allenatore è ancora irrisolto. Per non parlare del direttore tecnico; Giuntoli è un separato in casa e ha già manifestato al presidente la sua volontà di andar via e neanche in questo caso vi è chiarezza. Malgrado la situazione, De Laurentiis predica tranquillità e serenità, affermando che il Napoli, a prescindere, sarà in buone mani. Ovviamente il patron, quest’anno ha sbalordito tutti, vincendo, come aveva pronosticato, a giugno 2022, il terzo tricolore della storia del club. In 19 anni di gestione l’imprenditore cinematografico romano ha portato la squadra partenopea dalla C allo Scudetto e alla partecipazioni per 15 anni consecutivi alle Coppe europee. Dunque, merita tutta la fiducia possibile: De Laureniis ha dato una dead line, il 27 giugno, tuttavia i tifosi sperano che i nodi allenatore e del direttore vengano sciolti molto prima.