LE INTERVISTE – Verona, Sammarco: “Meritavamo almeno un punto, questa deve essere la nostra reazione”



Dopo il confronto contro il Napoli, l’allenatore dell’Hellas Verona, Paolo Sammarco, si è presentato ai microfoni di DAZN con parole lucide ma cariche di orgoglio. Una sconfitta che lascia rammarico, ma anche segnali di reazione in un momento delicato della stagione.

“I ragazzi hanno lottato, meritavamo una gioia”

Sammarco parte dall’atteggiamento della squadra:

“I ragazzi hanno lottato e questo è stato riconosciuto. Siamo rammaricati, meritavamo almeno una gioia con un punto e contro il Napoli poteva valere di più a livello di autostima.”

Parole che raccontano una partita di sacrificio, di attenzione tattica e di compattezza contro un avversario abituato a fare la gara. Il tecnico gialloblù sottolinea soprattutto l’aspetto mentale: strappare un risultato positivo contro una big avrebbe avuto un peso specifico importante nello spogliatoio.

Il momento difficile e la reazione

Il riferimento va anche alla gara precedente:

“A Sassuolo eravamo partiti bene, moralmente i ragazzi hanno subito. È un periodo non facile a livello morale.”

Un’ammissione sincera. Il Verona sta attraversando una fase complicata, in cui ogni episodio pesa doppio. Tuttavia, il tecnico evidenzia la risposta vista contro gli azzurri:

“Oggi ho visto una grande reazione e questo deve esserci sempre. Dobbiamo dimostrare di valere questa città e questa maglia.”

Un messaggio identitario, quasi motivazionale, rivolto a un gruppo chiamato a ritrovare continuità.

La chiave tattica contro il Napoli

Sammarco entra poi nel dettaglio della strategia preparata:

“Sapevamo che il Napoli avrebbe fatto la partita e abbiamo lavorato sulla compattezza. Non abbiamo cercato la verticalità perché loro sono bravi a prenderti.”

Scelta chiara: linee strette, densità centrale e pochi rischi in uscita. Una gara di attesa, consapevoli della qualità degli uomini offensivi partenopei.

Infine, una sottolineatura sul lavoro collettivo:

“Gli attaccanti hanno lavorato bene, come tutti del resto.”

Segno che la prestazione, al di là del risultato, ha soddisfatto l’allenatore sotto il profilo dell’impegno.

Il Verona esce sconfitto, ma non ridimensionato nello spirito. Per Sammarco, la base su cui ripartire è proprio questa: compattezza, reazione e senso di appartenenza. Ora servirà trasformare la rabbia in punti, perché nel calcio il morale cresce solo se alimentato dai risultati.