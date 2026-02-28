LE INTERVISTE – Lukaku e Juan Jesus, le voci del Napoli dopo il successo sull’Hellas Verona

Lukaku: “Gol pesantissimo, vado avanti per la mia famiglia e il Napoli”

Romelu Lukaku si prende la scena dopo la vittoria contro l’Hellas Verona. Intervistato da DAZN, l’attaccante belga ha raccontato le emozioni per il gol decisivo e i momenti difficili della sua vita personale.

“Gol pesantissimo, sono contento per la squadra, ci siamo preparati bene questa settimana. Peccato per il gol preso, ma ci siamo portati a casa la vittoria e andiamo avanti così. A livello personale il calcio mi ha dato tanto, ma perdere mio padre è stato brutto ed è pesante da sopportare. Vado avanti per le mie figlie, per mio fratello e per il Napoli che mi ha dato tanto. Prima di arrivare a Napoli ero morto, l’anno scorso abbiamo fatto tanto e dobbiamo continuare a farlo.”

Le parole di Lukaku svelano non solo la sua gratitudine per il club azzurro, ma anche la motivazione interiore che lo spinge a dare il massimo sul campo, trasformando il dolore personale in forza per la squadra.

Juan Jesus: “La forza del gruppo ci fa superare le difficoltà”

A fare da contrappunto alla profondità emotiva di Lukaku, Juan Jesus riflette sugli aspetti tattici e di squadra dopo il successo sul Verona.

“Il giallo ci sta, ma c’era fuorigioco prima. Difficile sbagliare la linea. Sono contento per Lukaku, ci è mancato e ci ha dato una mano nel momento del bisogno. Abbiamo avuto un brutto periodo, dopo che abbiamo perso tanti calciatori, con una squadra al completo avremmo dato fastidio. Avremmo meritato di più, ma nelle difficoltà abbiamo scoperto Vergara e Gtierrez. La forza del gruppo è importante, chi c’è ha dato una grossa mano.”

Le parole del difensore brasiliano sottolineano come la resilienza della squadra e l’unione del gruppo siano state decisive per superare momenti complicati, con giovani come Vergara e Gtierrez pronti a emergere.

La vittoria contro l’Hellas Verona mette in evidenza due facce del Napoli: da una parte la determinazione personale di Lukaku, che trasforma il dolore in motivazione, dall’altra la solidità del collettivo evidenziata da Juan Jesus. Due prospettive diverse, ma complementari, che raccontano la forza e la crescita della squadra di Luciano Spalletti.