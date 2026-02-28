LE INTERVISTE – Rasmus Hojlund: “Felice per il gol e i tre punti, pronto a giocare con Lukaku”

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona. Il giovane centravanti danese si è detto contento per il gol e i tre punti conquistati, ma al tempo stesso autocritico sulla prestazione della squadra.

“Sono contento dei tre punti e del gol, come prestazione potevamo fare meglio” ha spiegato Hojlund, evidenziando una certa stanchezza accumulata. Il motivo? L’aver ricoperto un ruolo non propriamente suo, che lo ha portato a dover adattarsi alle esigenze tattiche del tecnico.

Il rapporto con Lukaku

L’attaccante azzurro ha poi parlato del compagno di reparto Romelu Lukaku, sottolineando entusiasmo e disponibilità a trovare la miglior intesa in campo.

“Siamo tutti felicissimi per Lukaku – ha dichiarato Hojlund – anche contro il Giugliano abbiamo provato a giocare insieme, sono pronto a qualsiasi soluzione” ha aggiunto, mostrando apertura a ogni combinazione offensiva.

Cosa ruberebbe a Lukaku?

Non sono mancati anche momenti di leggerezza: Hojlund ha ammesso di ammirare alcune caratteristiche del belga.

“Mi piacerebbe proteggere il pallone come lui, ma posso dire che mi piacerebbe segnare i suoi gol in carriera. Sono pronto a giocare con lui” ha concluso, tra ironia e ambizione.

Con queste dichiarazioni, Hojlund conferma la sua volontà di crescere nel Napoli e la disponibilità a integrarsi al meglio nel reparto offensivo insieme a Lukaku, dimostrando professionalità e spirito di squadra.