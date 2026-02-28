INTERVISTE

LE INTERVISTE – Rasmus Hojlund: “Felice per il gol e i tre punti, pronto a giocare con Lukaku”

Vincenzo Letizia 28 Febbraio 2026 0 1 min read

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della vittoria per 2-0 contro l’Hellas Verona. Il giovane centravanti danese si è detto contento per il gol e i tre punti conquistati, ma al tempo stesso autocritico sulla prestazione della squadra.
Sono contento dei tre punti e del gol, come prestazione potevamo fare meglio” ha spiegato Hojlund, evidenziando una certa stanchezza accumulata. Il motivo? L’aver ricoperto un ruolo non propriamente suo, che lo ha portato a dover adattarsi alle esigenze tattiche del tecnico.

Il rapporto con Lukaku

L’attaccante azzurro ha poi parlato del compagno di reparto Romelu Lukaku, sottolineando entusiasmo e disponibilità a trovare la miglior intesa in campo.
Siamo tutti felicissimi per Lukaku – ha dichiarato Hojlund – anche contro il Giugliano abbiamo provato a giocare insieme, sono pronto a qualsiasi soluzione” ha aggiunto, mostrando apertura a ogni combinazione offensiva.

Cosa ruberebbe a Lukaku?

Non sono mancati anche momenti di leggerezza: Hojlund ha ammesso di ammirare alcune caratteristiche del belga.
Mi piacerebbe proteggere il pallone come lui, ma posso dire che mi piacerebbe segnare i suoi gol in carriera. Sono pronto a giocare con lui” ha concluso, tra ironia e ambizione.

Con queste dichiarazioni, Hojlund conferma la sua volontà di crescere nel Napoli e la disponibilità a integrarsi al meglio nel reparto offensivo insieme a Lukaku, dimostrando professionalità e spirito di squadra.

Tags :

Vincenzo Letizia

View More Posts

Vincenzo Letizia, giornalista sportivo napoletano classe 1972, ha collaborato con numerose testate nazionali e locali, tra cui Il Golfo, Il Tempo, La Verità, Cronache di Napoli e Il Corriere di Caserta. Ha raccontato il calcio in radio e in TV, partecipando a trasmissioni come Campania Sport, Pane e Pallone, Area Azzurri e ideando format come PianetAzzurro TV. Dirige il portale sportivo pianetazzurro.it e coordina progetti editoriali dedicati all’informazione e al territorio. Accanto al lavoro giornalistico coltiva la scrittura creativa: ama il mare, la montagna, la natura e il punto esatto in cui sogno e nostalgia si trasformano in poesia.

Chievo, Di Carlo: “Ho rivisto lo spirito di questa squadra”

Queste le parole del tecnico ciociaro al termine della gara ai microfoni di Sky Sport: “Faccio un plauso alla squadra e a tutti quelli che […]

25 Novembre 2018 0 35 sec read

Benitez: “Concentrato sul Napoli. Futuro? Con l’offerta giusta possibile una nuova avventura…”

L’allenatore del Napoli, Rafa Benitez, è stato intervistato dal quotidiano francese France Football. Fra i tanti temi il più interessante è quello legato al futuro: “Oggi sono […]

10 Marzo 2015 0 19 sec read

LE INTERVISTE – Napoli, Lozano: “È bellissimo, dobbiamo andare avanti così”

Hirving Lozano ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo per 4-2 contro l’Ajax. Il messicano ha aperto la sfida dopo 4 minuti di gioco: “Una partita molto […]

12 Ottobre 2022 0 31 sec read

Mertens: “Io e la mia famiglia amiamo Napoli, ne ho parlato anche con Fellaini”

Dries Mertens, giocatore del Napoli, ha rilasciato un’ intervista al Il Mattino in cui ha parlato di Fellaini, di Benitez e delle dichiarazioni, che tanto […]

6 Agosto 2014 0 1 min read
Segui il canale PianetAzzurro.it su WhatsApp, clicca qui