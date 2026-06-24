VICARIO – Il portiere del Tottenham vuole tornare in serie A e pare che abbia scelto il Napoli, giorni fa pranzo col Ds Manna

Il Napoli ha deciso, probabilmente, di cedere l’ex granata Milinkovic Savic, per cui cerca un nuovo portiere; Guglielmo Vicario, dopo tre stagioni in Premier col Tottenham, intende tornare in Italia e pare abbia in mente di accasarsi al club di De Laurentiis. L’estremo difensore è stato avvistato, già alcuni giorni fa, in un locale napoletano e si dice, che abbia pranzato con il Ds partenopeo Giovanni Manna con cui avrebbe dialogato per diverso tempo. Per cedere il calciatore, il club inglese pretenderebbe 20 milioni di euro ma occorre vedere se al Napoli convenga., pur sapendo che Vicario è sicuramente forte tra i pali. Poi, bisogna decidere la sorte di Alex Meret, il quale non sarebbe disposto a fare un altro anno in panchina. Sulle sue tracce e pure su Vicario c’è la Juventus su indicazione di Spalletti. Dal canto suo, il Napoli, con un’offerta adeguata potrebbe accaparrarsi le prestazioni del quasi trentenne portiere italiano. Cosa farà il Ds azzurro? Cercherà di chiudere, subito, l’affare con la società della Premier o aspetterà che vada via uno tra Milinkovic Savic e Meret? Lo scopriremo solo vivendo!