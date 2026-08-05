ANTEPRIMA PARTITA – Oggi, primo test internazionale stagionale azzurro, contro l’Osasuna

Nel tardo pomeriggio odierno il Napoli, affronterà, allo Stadio Patini di Castel di Sangro, gli spagnoli dell’Osasuna, nel primo test amichevole internazionale della nuova stagione 2026/27. Contro la formazione della Liga si dovrà fare sul serio, gli avversari, nelle tre amichevoli estive, finora disputate hanno sempre vinto. L’Osasuna ha superato il Racing Club, poi ha battuto Ipswich e Norwich, quindi la gara delle 18,30 rappresenta un banco di prova importante sia per Max Allegri che per gli azzurri che scenderanno in campo. Al netto delle assenze il tecnico del Napoli, al momento, ha tanti giocatori in rosa e cercare una probabile formazione non è semplice.

L’undici che potrebbe partire dall’inizio dovrebbe essere il seguente;: Meret in porta, capitan Di Lorenzo a destra, Rrahmani e Rafa Marin che fanno coppia in tutte gli allenamenti, quindi Spinazzola a sinistra, un pò più avanti rispetto ad Olivera A centrocampo Lobotka con Vergara e Anguissa, nel caso rimanesse fuori Mc Tominay In avanti, sugli esterni Politano ed Alisson Santos con Hojlund punta centrale. Ovviamente, nella ripresa spazio a tutti o quasi, con la consueta girandola di sostituzioni

Le ultime sull’Osasuna

Gli avversari, dal canto loro hanno portato, in Abruzzo, 24 giocatori che si alterneranno nel corso dei 90 minuti. Questi i convocati da Miguel Ramis:

Portieri: S. Herrera, Aitor Fernández e Rafa Fernández.

Difensori: I. Benito, Kepa, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, Arguibide e Santos.

Centrocampisti: Moncayola, Iker Muñoz, Aimar, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez, Mauro, A. Osambela e Anai.

Attaccanti: Raúl, Budimir, Dubasin e Asier Bonel

Anche Napoli vs Osasuna sarà visibile solo sulle piattaforme a pagamento, al costo di 10 euro.