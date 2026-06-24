LORENZO LUCCA – L’attaccante ex Udinese, scartato dal Napoli, potrebbe andare alla Lazio, come contropartita per Gila

Il Napoli, che sarà affidato, prossimamente, a Max Allegri, per sostituire il partente Juan Jesus, ha scelto il centrale spagnolo della Lazio Mario Gila: Per avere il difensore, il club di De Laurentiis sarebbe disposto a cedere ai capitolini l’attaccante Lorenzo Lucca, il quale, nella stagione terminata qualche mese fa, non ha fatto bene, né con la maglia azzurra e né con quella del Nottingham Forest; al neo allenatore dei biancocelesti Gennaro Gattuso non dispiacerebbe avere in rosa Lucca, che stima moltissimo. Nonostante tutto il centravanti è appetito anche dal Bologna, il Monza ed il Genoa, però la società di Lotito resta la favorita, visto che il giocatore potrebbe entrare nella trattativa per Gila che vuole solo il Napoli. Ovviamente, si tratterebbe di un’operazione in prestito.