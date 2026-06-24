Ronaldinho al Ravenna, ora è ufficiale!

3.080 giorni esatti. Ecco quanto è durato il ritiro dal calcio giocato di uno dei più grandi talenti che il mondo abbia mai potuto ammirare. Ronaldinho torna a giocare e lo fa in Serie C con la maglia del Ravenna FC, club giallorosso che ha già annunciato in pompa magna il tesseramento dell’ex stella di Barcellona e Brasile. A 46 anni Dinho è così pronto a una nuova avventura calcistica: non soltanto una grandissima trovata di marketing – considerando il successo che potrebbe avere la maglia n°10 giallorossa – ma anche una vera e propria operazione di mercato. Almeno secondo quanto già dichiarato dall’allenatore del Ravenna, Andrea Mandorlini (“Di sicuro lo vedrete in campo!“), e comunicato ufficialmente sul sito del club: “La maglia ufficiale è il completo che Ronaldinho indosserà quando scenderà in campo con il Ravenna FC by Cipriani – la maglia con cui punta a segnare il suo ultimo gol da professionista“.

L’effettiva presentazione di Ronaldinho avverrà nella notte italiana tra il 23 e il 24 giugno 2026, durante una cena esclusiva – riservata a 70 ospiti d’onore – al Cipriani Downtown Miami. Ma l’affare può già considerarsi ufficiale, stando a quanto riportato su sito e account social del club romagnolo. “Nuovi colori, lo stesso sorriso. Non vedo l’ora di tornare a danzare con il pallone e di scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Per me il calcio è sempre stato gioia e sono entusiasta di portare questo spirito a Ravenna. Che la magia abbia inizio!“. Questo il primo commento di un Ronaldinho veramente elettrizzato per questa nuova avventura in Italia e per il ritorno al calcio giocato. Intanto, il Ravenna ha già commercializzato la sua nuova maglia, ovviamente dal numero 10, realizzata sotto la direzione artistica del creativo italiano Giorgio Mallone e ispirata ai valori storici del club e della città.

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