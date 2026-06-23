Zamboni, Muselli, Pavarese, Petrazzuolo, Zaccaria e Carmine Esposito a NM LIVE

NM LIVE – Zamboni: “Malagò può riportare ai vertici il nostro calcio, mi piace De Fougerolles del Canada, Napoli? Gila ottimo difensore, terrei De Bruyne e Lukaku”

NAPOLI – MARCO ZAMBONI, ex difensore del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Malagò? Vedremo se è la persona giusta, ma conosce certe dinamiche e il mondo del calcio, chi meglio di lui può riportare ai vertici il nostro calcio, speriamo che sia in grado. Conte c.t. e Maldini direttore tecnico? Uno come Maldini fa bene al calcio e allo sport, è una persona equilibrata ed è nato nel mondo del calcio, chi più di lui può ricoprire questo ruolo. Conte e Mancini li conosciamo, io avrei dato una possibilità a Baldini, è una persona fuori dal coro, è un bene non seguire sempre le stesse strade, però speriamo che chi arriva dia un apporto importante. Servono persone competenti e che conoscono l’ambiente, persone come Maldini possono fare bene, prima tornano, meglio è. Napoli e qualche calciatore da seguire al Mondiale? Ho visto Canada-Bosnia, mi è piaciuto il 4 del Canada, Luc De Fougerolles, poi ci sono sempre calciatori che conoscono tutti che fanno la differenza, io punterei su gente nuova e giovane, che ha fame e che ha voglia di crescere e che può fare la differenza. E’ tanta roba il difensore del Canada. Se avessi la possibilità, lo prenderei, è un calciatore importante e di prospettiva e non ha paura di osare e rischiare. De Laurentiis? Credo che ci siano da definire questioni burocratiche per Allegri, è questione di tempo. Gila? E’ un buonissimo difensore, l’ho visto in vari spezzoni ed è uno dei pochi difensori che mi è piaciuto negli ultimi anni, ha fame ed è cattivo calcisticamente, da sempre il massimo, a Napoli può fare bene. Lukaku e De Bruyne? Sono due calciatori importanti, se stanno bene possono fare la differenza. I giocatori bravi non sono un problema, io li terrei, ma non scelgo io e la scelta giusta la faranno l’allenatore e la società. Finale dei Mondiali? Haaland sposta gli equilibri, è un calciatore che fa la differenza, potrebbe essere un outsider la Norvegia. Credo che alla fine arriveranno quelle che sappiamo, anche se terrei in considerazione la Norvegia”.

NM LIVE – Muselli: “De Bruyne e Lukaku possono ancora ritagliarsi uno spazio nel Napoli”

NAPOLI – ARTURO MUSELLI, attore, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Malagò? Non ho gli strumenti per valutarlo, mi affido alle parole degli altri, ne parlano bene anche De Laurentiis ha speso parole ottime per lui, vediamo che cosa ci dirà il tempo. Mondiali? Adesso è presto per una favorita, ci sono cose strane, la Turchia in altri contesti ha fatto meglio rispetto al Mondiale, il campionato turco non è tra gli ultimi, ma stranamente è fuori. Anche la prima partita della Spagna ci ha sorpreso, in questo momento sono ai giri di prova, dobbiamo vedere cosa succede e quanto una squadra possa crescere. De Bruyne e Lukaku? Per me possono ancora starci in questo Napoli, possono ritagliarsi uno spazio, essere importanti per lo spogliatoio e per far crescere gli altri. Una notizia positiva è che De Bruyne ha detto che possono fare di più, c’è una grande lucidità da parte loro, mi sarei preoccupato del contrario. Le parole mi fanno ben sperare e possono ancora dare qualcosa in questo Napoli. Anguissa, Vergara, Lang? Non sappiamo come Allegri voglia giocare, ci manca ancora il modulo. Non sappiamo le idee di Allegri e come sono rimasti lui e De Laurentiis, ma se ha fatto questa scelta De Laurentiis significa qualcosa. Far crescere Vergara con un De Bruyne è importante, Zola crebbe con Maradona davanti agli occhi, anche su questo possono essere importanti questo tipo di calciatori. Gila al Napoli e Lucca e Rafa Marin alla Lazio? Lucca non ha dimostrato tanto, daremmo alla Lazio due calciatori che non hanno dato molto a Napoli per uno che ha dimostrato tanto. Vediamo spesso calciatori che non hanno fatto benissimo avere un valore esagerato, il valore va dato per quello che dimostri in campo. Sono discorsi delicati e bisogna fare una serie di ragionamenti, cosa che credo abbia fatto il Napoli. Gila può avere un peso maggiore in questo Napoli, Rafa Marin potrebbe rimanere e dimostrare qualcosa, può succedere anche per Lucca. Vediamo, tutto sta nell’iniziare e bisogna far arrivare Allegri e che lavori. Dobbiamo considerare anche la testa calda di Lotito (ride, ndr), fino a quando Gila non arriva non ci credo”.

NM LIVE – Pavarese: “De Bruyne vuole lasciare il segno, Malagò è l’uomo giusto, adesso bisogna cambiare la mentalità di tutte le società”

NAPOLI – GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del Napoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Malagò uomo giusto? Credo che sia l’uomo giusto, andrà incontro a una certa impopolarità, è il momento delle scelte e deve essere drastico, deve rilanciare il calcio cercando di cambiare la mentalità delle società, soprattutto nell’organizzazione del settore giovanile. De Bruyne e Lukaku? Tutti sono utili, De Bruyne ha un tasso tecnico elevato e non abbiamo avuto il piacere di vederlo al massimo. E’ stato fatto un sacrificio importante e penso che anche De Bruyne voglia lasciare il segno a Napoli, Lukaku sta ancora pagando la stagione negativa dovuta all’infortunio. Messi? Da solo non riesce a portare in finale l’Argentina, le sue qualità si associano a una squadra molto forte che sicuramente fino alla fine se la giocherà con Inghilterra e Francia, che sono superiori alle altre. La delusione è stata la Turchia. Maradona-Messi? Non so perchè facciano ancora questo paragone, le nuove generazioni hanno la necessità di eleggere il fenomeno, ma è irriverente il paragone con Maradona, che al massimo puoi farlo con Pelè. Sinceramente sono irriverenti i paragoni, Messi attualmente è il calciatore più forte ed è un grandissimo professionista che ha saputo gestirsi in vista del suo ultimo Mondiale, si è preparato con determinazione per lasciare il segno. La Norvegia? E’ quella che ha eliminato l’Italia dal Mondiale e ha sancito l’esonero di Spalletti, hanno qualità tecniche superiori alle nostre. Aspettiamo, già alla prossima può entrare nel vivo questo Mondiale. Mi ricorda l’Italia del ’78 in Argentina”.

NM LIVE – Petrazzuolo: “Malagò scelta saggia, Maldini figura giusta per l’Italia, ecco le ultime su Gila, Rabiot, Milinkovic-Savic e Meret”

Ti NAPOLI – Il dir. ANTONIO PETRAZZUOLO è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, per il consueto punto sugli azzurri. Ecco quanto ha affermato: “Malagò? C’è stato un bel gesto di Malagò alle Universiadi: eravamo io, Vincenzo Petrazzuolo e Rosa Petrazzuolo e Malagò fece un bel gesto con un bacia mano. Abbiamo il video su Napoli Magazine. Ha una mente imprenditoriale, lascio perdere le battute di qualcuno sul vecchio che avanza, ma Malagò ha una storia di tutto rispetto ed un’alta professionalità, si sa porre anche in ambienti anche molto semplici, uno dei tanti a Scampia al funerale di Ciro Esposito, lui nei momenti importanti non ha mai fatto il fenomeno, istituzioni presenti e ha svolto il suo ruolo in maniera molto professionale e ha ottenuto dei risultati che sono sotto gli occhi di tutti. E’ una scelta saggia quella di Malagò per far ripartire la giostra. Se vogliamo c’è una attenzione diversa, una mentalità diversa, quindi fiducia a Malagò, anche De Laurentiis gli ha dato fiducia in tempi non sospetti. Conte può essere una possibilità concreta per la Nazionale, Maldini è una figura giusta per l’Italia, ha personalità, stile, carattere ed è uno che in Italia ha vinto qualcosa. Vergara sembra essere confermato, quindi anche le ultime notizie che lo riguardano non trovano conferme, è un prodotto del vivaio che si è dimostrato valido nella scorsa stagione e si può fare affidamento su di lui. Mercato Napoli? Partirei da Gila, la valutazione della Lazio è di 16 milioni di euro, c’è la possibilità di una contropartita e la vuole Lotito. Si era parlato di Rafa Marin, che potrebbe tornare in auge. Nelle ultime ore è venuto fuori Lucca, che potrebbe servire per abbassare le pretese di Lotito. Il Napoli valuta il giusto i due calciatori, non li svenderà, e verranno fatte delle scelte. Non ci sono novità per Rabiot, va valutato il discorso Anguissa, in porta il discorso su Milinkovic-Savic e Meret resta di attualità, ma non registriamo al momento operazioni in uscita, anche se è da attenzionare”.

NM LIVE – Zaccaria: “Napoli, Gila rinforzo importante, Malagò? Con l’aiuto di tutti può dare una bella sterzata al calcio italiano, ora serve spazio per i giovani”

NAPOLI – MARIO ZACCARIA, giornalista, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Ecco quanto ha affermato: “Mi trovo nella sede del Coni, stiamo facendo la riunione nazionale dell’Ussi, si parla di sport. Malagò? E’ stato invitato, ma è a Losanna come rappresentante del CIO, verrà alla prossima riunione, perchè è amico dell’Ussi. Malagò è un amico dello sport, è un professionista e non dimentichiamo i successi alla guida del Coni, così come Milano-Cortina. E’ un grande manager e con l’aiuto di tutti può dare una bella sterzata al calcio italiano. L’assenza dell’Italia al Mondiale? Nelle parole di Infantino c’è un fondo di verità, è un dolore non vedere l’Italia al Mondiale. Cosa farà Malagò? C’è un progetto sottoscritto da Zola e deve essere perseguito fino in fondo, c’è bisogno di supportare i giovani che possono dare qualcosa al calcio italiano, c’è un meccanismo che da spazio ad un’altra tipologia di calciatori e va rivisto, penso che Malagò darà il suo supporto. Prossimo commissario tecnico? Non conta il nome, serve un grande commissario tecnico e una grande rivoluzione per dare spazio ai giovani. Allegri? Con il ritorno di De Laurentiis dall’America può essere definita la questione. Poi quanto dura il contratto conta poco, l’importante è arrivare a una definizione, perchè la preparazione alla prossima stagione incombe. Gila? La volontà del calciatore è fondamentale, quando decide di andare via e prende l’accordo con un’altra squadra, è difficile trattenerlo. Sono duri Lotito e De Laurentiis, ma alla fine ci sarà un accordo. E’ un grande difensore ed è quello che serve al Napoli, è un rinforzo importante. Pare che Gattuso sia interessato a Rafa Marin e Lucca, ma il problema è legato agli ingaggi, quello di Lucca è importante e la Lazio è in difficoltà, ma serve una soluzione e credo che Manna la troverà. Lukaku e De Bruyne? Penso che Lukaku andrà via, se vuoi ridurre il monte ingaggi. Su De Bruyne varrà più il parere di Allegri, che cercherà di capire le motivazioni del calciatore. Dipenderà molto da Allegri la sua permanenza. Ragazzo morto per una partita di calcetto? Lo sport è di tutti, ma queste forme estreme non appartengono allo sport, questa è una questione sociale. Il pretesto è futile e lascia impietriti, lascia sconvolti, ma dobbiamo mantenere il sangue freddo e pensare che lo sport sia fuori da queste cose”.

NM LIVE – Carmine Esposito: “Gila tassello importante per il Napoli, Vicario? E’ un portiere forte, sarebbe davvero un grandissimo acquisto”

NAPOLI – CARMINE ESPOSITO, ex attaccante dell’Empoli, è intervenuto a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele. Ecco quanto ha affermato: “Cosa mi aspetto da Malagò? E’ un imprenditore dello sport, è l’uomo giusto, adesso bisogna voltare pagina e spero siamo nelle mani buone. Serve un grandissimo lavoro, perchè la Nazionale viene da fallimenti assurdi. Mondiali? E’ incredibile non vedere l’Italia, con tutto il rispetto per le altre squadre. Non vederci in queste partite è una grandissima tristezza, bisogna ripartire subito. Primo atto ufficiale di Malagò? Ho visto che l’area tecnica potrebbe andare a Maldini, sarebbe il primo passo importante, è un uomo di calcio. Speriamo che Malagò scelga uomini che sappiano fare calcio e che abbiano voglia di riportare in alto l’Italia. Messi, Haaland e Mbappè? Questi tre sono difficili da superare, penso che Messi possa superare il record di gol al Mondiale, glielo auguro perchè è eccezionale, spero che possa vincere. 40 anni dal gol di Maradona? Ero in campo, in mezzo al caos, ricordare questa cosa è bellissima. Sono passati tanti anni e ce lo ricordiamo come se fosse ieri. C’è tutto racchiuso in quel gesto, in quel gesto ha riportato anche Napoli: la furbizia, l’opportunismo, essere un passo avanti, c’era tutto il popolo napoletano in quel gesto. Non so come abbiano fatto a non accorgersene di quel gesto con la mano. Gila? E’ un tassello importantissimo per il Napoli, mi è sempre piaciuto e ha fatto una annata straordinaria. Speriamo bene, è un calciatore che può far diventare la difesa ancora più forte. Vicario? Vicario l’ho conosciuto molto bene ad Empoli. E’ un portiere che non mi sarei aspettato che andasse all’estero così giovane, ha sempre avuto valori importanti ed è un portiere fortissimo. Se il Napoli riuscisse a prenderlo farebbe un grandissimo acquisto, penso che gli anni all’esterno l’hanno fatto crescere ancora di più”.