Hojlund è tornato a Napoli: pronto per Dimaro

Ieri, è tornato a Napoli l’attaccante danese Ramsus Hojlund, atterrato a Capodichino, accolto da un gruppetto di tifosi azzurri, presente allo scalo napoletano, al quale ha rilasciato delle dichiarazioni. Dopo aver fatto delle foto, l’ex Manchester United, alla domanda se fosse emozionato, nel lavorare con Max Allegri, ha risposto:

“Naturalmente sono emozionato, però sono prontissimo per vivere quest’altra stagione col Napoli”

Delle semplici ma chiare affermazioni del centravanti azzurro, fiero di mettersi a disposizione del neo allenatore, tecnico tra i più vincenti in assoluto, d’Italia. Il ritorno di Hojlund costituisce uno dei primi segnali della prossima stagione della formazione partenopea che dovrà confermarsi al vertice, in A e fare molta più strada in Europa, rispetto a quanto fatto con Conte. Gli azzurri, intanto cominciano a radunarsi in vista della partenza per Dimaro, sede canonica, da molti anni del primo ritiro estivo. Il Napoli resterà ai piedi delle Dolomiti dal 17 al 27 luglio prossimi. In Trentino ci sarà la preparazione per affrontare le prime due amichevoli in programma allo stadio di Carciato.