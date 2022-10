Pacchioni, Breda, De Paola e Daino a Radio Punto Nuovo

Pacchioni: “Napoli come Bayern e City. Raspadori attaccante di livello internazionale, è una splendida notizia anche per Mancini. Quanto vale Kvaratskhelia? Nulla, deve essere incedibile!”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “Il Napoli è tra le realtà più brillanti di Europa con Bayern Monaco e Manchester City. Questa squadra vince, si diverte e fa divertire. Diciassette gol in quattro partite di Champions è un risultato pazzesco… L’assenza di Osimhen è passata quasi inosservata, non se n’è accorto nessuno. Raspadori è vice capocannoniere della Champions alle spalle di Haaland. Il merito non può che essere anche di Spalletti ed è una splendida notizia anche per la Nazionale. All’Italia di Mancini manca un bomber di grande livello internazionale e Raspadori non solo può diventarlo, ma sta già dimostrando di esserlo. Infortunio Anguissa? E’ una perdita fondamentale, ma la forza di questa squadra è la coralità. Credo che si possa guardare alla sua assenza con una certa serenità. Chiunque entra in questo Napoli fa sempre bella figura. Quanto vale Kvaratskhelia? Adesso non deve valere nulla… Deve essere incedibile! Deve essere l’uomo attorno cui costruire questo nuovo progetto. Lo Scudetto? Il Napoli è la pretendente più credibile, ma il traguardo è ancora lontanissimo. Spalletti dovrà tenere tutti con i piedi per terra”.

Breda: “Inter appagata dalle coppe, ma contro la Salernitana non sbaglierà approccio. Napoli? Spalletti miglior allenatore della scuola italiana”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Roberto Breda, allenatore: “L’Inter sta dimostrando di essere una grande squadra a prescindere da Lukaku, quindi la Salernitana dovrà comunque fare una gara perfetta a San Siro. Solitamente dopo le coppe c’è un calo fisico e nervoso, i granata dovranno approfittare di eventuali passi falsi per strappare quanti più punti possibili per la lotta salvezza. L’Inter viene da tre partite di grande livello, ormai è in ripresa. Inzaghi ha già perso tanti punti per strada, non credo che contro la Salernitana si concederà il lusso di sentirsi appagata dalla Champions e sbagliare poi approccio in campionato. La Salernitana ha bisogno di trovare un po’ di equilibrio. Ha fatto un mercato oneroso e forse ha alimentato le aspettative oltremodo. Le battute di arresto hanno messo tutto in discussione, ma non deve cambiare la percezione del lavoro di Nicola. Il Napoli? Spalletti in questo momento è il miglior allenatore della scuola italiana. Non dimentichiamo da dove partiva questa squadra. Spalletti è sempre stato convinto del potenziale del proprio gruppo e lo sta dimostrando coi risultati. In Italia e in Europa è davvero difficile trovare qualcuno che giochi al livello del Napoli”.

De Paola: “Il Napoli è l’affermazione inaspettata della Champions, questa squadra impressiona l’Europa! Ho qualche dubbio sulla tenuta di Spalletti. Ecco quanto vale Kvaratskhelia…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Questo turno di Champions ha completato il quadro delle italiane. La vera sorpresa è l’Inter, mentre il Napoli è l’affermazione inaspettata. Sul Milan sospendo il giudizio, mentre la Juventus è la delusione atroce. Tornando agli azzurri, nessuno si aspettava numeri e prestazioni simili. Questa squadra sta facendo impressione all’Europa: il calcio italiano in questo momento ha la bandiera del Napoli. E’ un orgoglio per la città e per i tifosi. L’unico dubbio su questo Napoli è la tenuta di Spalletti, per capire se avrà o no il suo calo fisiologico. Di certo, questo è un anno diverso. Poi lui è un allenatore manager che non guarda in faccia a nessuno e questo è un grande merito. Spalletti non fa sconti a Totti, a Icardi o a Mertens. E nello spogliatoio serve un allenatore che giudichi i fatti. Quanto vale Kvaratskhelia? Almeno 6-7 volte in più a quanto pagato e mi tengo basso… Almeno 65-70 milioni di euro li vale tutti. Ha tutto: fisico, destro e sinistro… È mostruoso. E guardate Spalletti: lo tiene con le briglie dritte, senza lasciarlo mai andare. Lui è anche uno disciplinato e con la testa sulle spalle”.

Daino: “Complimenti al Napoli e a Juan Jesus per essersi fatto trovare pronto. Bologna? Pensare di fermare questo Napoli, oggi, è un’impresa…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Daniele Daino, ex difensore di Napoli e Bologna (tra le altre): “Non è esagerato dire che il Napoli in questo momento sia al livello di City e Bayern. Ha lavorato con le idee e con la competenza in estate. Spalletti e i calciatori stanno facendo cose ottime, qualcosa di strepitoso. Anche le seconde linee si fanno trovare pronte, basta pensare a come ha giocato ieri Juan Jesus. Vanno solo fatti i complimenti a questa squadra. L’assenza di Rrhamani? E’ un giocatore importante, sarà un’assenza pesante. Per diventare una grande squadre serve una grande fase difensiva. In questo la coppia Kim-Rrhamani era fondamentale. Senza l’ex Verona ci sarà una perdita fisica e tecnica, perché ha un buon piede in fase di possesso. Il Bologna? Non è una squadra che ha ancora le idee chiare. Cambiare modulo in corsa ha inciso. Anche perché Thiago Motta cerca un calcio diverso da quello impostato all’inizio di Mihajlovic. I risultati non stanno aiutando, questo è poco ma sicuro. Al Maradona cercherà di fare la gara perfetta, ma pensare di fermare questo Napoli oggi è un’impresa…”